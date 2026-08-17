Нелегальний кар'єр на Закарпатті завдав державі мільярдних збитків

Кар'єр, який незаконно розкопували завдяки оборудці. Фото: кадр з відео

На Закарпатті викрито масштабну схему незаконного видобутку андезиту на родовищі під Ужгородом, яка завдала державі збитків на суму понад 949,8 млн грн. До організації незаконного промислу причетні регіональний депутат, керівники компаній та інженер.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

На Закарпатті викрили масштабну оборудку з незаконного видобутку копалин

Згідно з даними слідства, протиправну діяльність організував депутат Закарпатської обласної ради, який є співзасновником товариства, а також директор підприємства, головний інженер, відповідальний за організацію робіт, а також керівник іншої фірми, що займалася реалізацією видобутої породи.

Як розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко, ще у 2024 році профільне товариство оформило офіційний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислові роботи на ділянці площею 59 гектарів. Проте замість досліджень організатори схеми одразу перейшли до повномасштабного промислового видобутку.

Слідство встановило, що до протиправної діяльності причетні чотири особи: депутат Закарпатської обласної ради, який виступив співзасновником компанії, керівник підприємства, головний інженер, відповідальний за організацію робіт, а також директор іншої фірми, через яку учасники й продавали готову породу.

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У прокуратурі зазначили, що для кар'єру зловмисники вирубали близько 10 гектарів лісових насаджень. Окрім цього, землі лісового фонду використали самовільно для прокладання лінії електропередач довжиною 2,6 кілометра та встановлення 52 опор. Видобуток вели через підриви, що грубо суперечить вимогам законодавства. Учасники оборудки не проводили жодних оцінок впливу на довкілля. Так правоохоронці зафіксували щонайменше 13 фактів буровибухових робіт, внаслідок яких нелегально видобули приблизно 417 тисяч кубометрів корисних копалин.

За офіційними податковими документами підприємство продало понад 774 тисячі тонн андезиту. Водночас ревізори знайшли ще 353 тисячі тонн необлікованої продукції орієнтовною вартістю 247 млн грн, яку реалізовували за готівковий розрахунок. Судові експертизи остаточно підтвердили, що загальна сума завданих державі збитків сягає понад 949,8 млн грн.

Під час оперативно-розшукових заходів силовики перехопили розмови учасників угруповання.

"Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови учасників схеми про те, як продовжувати користуватися ділянкою попри позови прокуратури. Також вони згадували Тимчасову слідчу комісію ВРУ, яка займається ситуацією довкола родовища. Цим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до наявних доказів", — повідомили в прокуратурі.

Усім чотирьом учасникам інкримінують незаконне видобування надр, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, на Закарпатті правоохоронці ліквідували корупційну схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені колишній керівник Мукачівського військкомату та його підлеглий. За даними слідства, зловмисники організували незаконний виїзд або уникнення призову для майже 1200 чоловіків, оцінюючи свої послуги у десятки тисяч доларів.

Також генпрокурор Руслан Кравченко заявив про статистику щодо корупції у сфері оборони держави. Від початку року українські правоохоронці відкрили 384 кримінальні провадження, у межах яких офіційні підозри оголосили вже 488 фігурантам.