Нелегальный карьер в Закарпатье нанес государству ущерб в миллиарды

Карьер, который незаконно разрабатывался благодаря махинациям. Фото: кадр из видео

На Закарпатье раскрыта масштабная схема незаконной добычи андезита на месторождении под Ужгородом, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 949,8 млн грн. К организации незаконной добычи причастны региональный депутат, руководители компаний и инженер.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

В Закарпатье раскрыли масштабную аферу по незаконной добыче полезных ископаемых

Согласно данным следствия, противоправную деятельность организовал депутат Закарпатского областного совета, являющийся соучредителем общества, а также директор предприятия, главный инженер, ответственный за организацию работ, и руководитель другой фирмы, занимавшейся реализацией добытой породы.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, ещё в 2024 году профильная компания оформила официальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленные работы на участке площадью 59 гектаров. Однако вместо исследований организаторы схемы сразу перешли к полномасштабной промышленной добыче.

Следствие установило, что к противоправной деятельности причастны четыре человека: депутат Закарпатского областного совета, выступивший соучредителем компании, руководитель предприятия, главный инженер, ответственный за организацию работ, а также директор другой фирмы, через которую участники и продавали добытую породу.

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В прокуратуре отметили, что для карьера злоумышленники вырубили около 10 гектаров лесных насаждений. Кроме того, земли лесного фонда были самовольно использованы для прокладки линии электропередач длиной 2,6 километра и установки 52 опор. Добыча велась с помощью взрывов, что грубо противоречит требованиям законодательства. Участники сделки не проводили никаких оценок воздействия на окружающую среду. Так, правоохранители зафиксировали как минимум 13 фактов буро-взрывных работ, в результате которых незаконно добыли примерно 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Согласно официальным налоговым документам, предприятие продало более 774 тысяч тонн андезита. В то же время ревизоры обнаружили ещё 353 тысячи тонн неучтённой продукции ориентировочной стоимостью 247 млн грн, которую реализовывали за наличный расчёт. Судебные экспертизы окончательно подтвердили, что общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 949,8 млн грн.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики перехватили разговоры участников группировки.

"В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников схемы о том, как продолжать пользоваться участком, несмотря на иски прокуратуры. Также они упоминали Временную следственную комиссию ВРУ, которая занимается ситуацией вокруг месторождения. Этим обстоятельствам будет дана правовая оценка в соответствии с имеющимися доказательствами", — сообщили в прокуратуре.

Всем четырём участникам инкриминируют незаконную добычу недр, повлекшую тяжкие последствия, и легализацию доходов, полученных преступным путём (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Закарпатье правоохранители ликвидировали коррупционную схему уклонения от мобилизации, к которой были причастны бывший руководитель Мукачевского военкомата и его подчиненный. По данным следствия, злоумышленники организовали незаконный выезд или уклонение от призыва для почти 1200 мужчин, оценивая свои услуги в десятки тысяч долларов.

Также генеральный прокурор Руслан Кравченко озвучил статистику по коррупции в сфере обороны государства. С начала года украинские правоохранители возбудили 384 уголовных дела, в рамках которых официальные подозрения были предъявлены уже 488 фигурантам.