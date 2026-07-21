На війні загинув актор і лауреат "Золотої Дзиґи" Євген Бушмакін

Євген Бушмакін. Фото: скріншот із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На війні загинув український актор Євген Бушмакін. Йому було 45 років, а найвідомішою його роботою стала головна роль у фільмі "Герой мого часу".

Про загибель актора повідомила режисерка Тоня Ноябрьова у Facebook, передає Новини.LIVE.

Що відомо про загибель Євгена Бушмакіна

Режисерка Тоня Ноябрьова повідомила про смерть українського актора Євгена Бушмакіна, з яким працювала над стрічкою "Герой мого часу".

"Вирвали серце", — написала вона у соцмережах.

Допис Тоні Ноябрьової. Скріншот: Facebook

Євгену Бушмакіну було 45 років. Широке визнання він здобув після головної ролі у фільмі "Герой мого часу" режисерки Тоні Ноябрьової, що вийшов у 2018 році. За цю роботу актор отримав Національну кінопремію "Золота Дзиґа" у номінації "Найкращий актор".

Окрім цього, Бушмакін знімався у фільмах та серіалах "Ти мене любиш?", "Перші дні", "Все буде добре", "День незалежності" та багатьох інших українських кінопроєктах.

Звістка про загибель актора викликала хвилю співчуття серед колег, друзів і шанувальників його творчості.

Допис Тоні Ноябрьової. Скріншот: Instagram

Новини.LIVE писали, що померла ірландська акторка Бренда Фрікер — володарка "Оскара" та зірка фільмів "Сам удома 2" і "Моя ліва нога". Їй був 81 рік.

Новини.LIVE також інформували, що минуло більше року від дня загибелі українського актора театру та кіно Юрія Феліпенка. Після початку повномасштабної війни він добровільно став на захист України, а у 32 роки загинув під час виконання бойового завдання.