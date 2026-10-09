Розвідники ДШВ збирають кошти на ремонт пошкоджених обстрілами автівок

Автомобіль ДШВ після обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

Розвідники Десантно-штурмових військ (ДШВ) збирають кошти на ремонт автомобілів. Унаслідок російських обстрілів постраждала техніка, яка забезпечує ротацію та логістику українських бійців на фронтів.

Про це з посиланням на журналіста Сергія Звиглянича передає Новини.LIVE.

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Потреби військових

Сергій Звиглянич оприлюднив світлини автомобілями військових 8-го окремого розвідувального батальйону. Унаслідок ударів FPV-дронів і КАБів транспорт зазнав суттєвих пошкоджень. За словами журналіста, усі військові вижили, але техніка розходиться дуже швидко — на ремонт тої, яку ще можна відремонтувати, треба збирати кошти.

Автомобіль після російської атаки. Фото: facebook.com/zviglyanich

"Зберемо більше — купимо іншого корча (автомобіль, — Ред.). Хлопцям потрібні логістика і ротація. На цьому тримається фронт", — наголосив Звиглянич.

Автівка після російського обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

Він додав, що сума велика, але по гривнях її можна назбирати.

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Пошкодження автомобільної техніки бійців ДШВ після обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

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