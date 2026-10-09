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Головна Новини дня На цьому тримається фронт: ДШВ збирають кошти на ремонт авто

На цьому тримається фронт: ДШВ збирають кошти на ремонт авто

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9 жовтня 2026 05:44
Розвідники ДШВ збирають кошти на ремонт пошкоджених обстрілами автівок
Автомобіль ДШВ після обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

Розвідники Десантно-штурмових військ (ДШВ) збирають кошти на ремонт автомобілів. Унаслідок російських обстрілів постраждала техніка, яка забезпечує ротацію та логістику українських бійців на фронтів.

Про це з посиланням на журналіста Сергія Звиглянича передає Новини.LIVE.

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Потреби військових 

Сергій Звиглянич оприлюднив світлини автомобілями військових 8-го окремого розвідувального батальйону. Унаслідок ударів FPV-дронів і КАБів транспорт зазнав суттєвих пошкоджень. За словами журналіста, усі військові вижили, але техніка розходиться дуже швидко — на ремонт тої, яку ще можна відремонтувати, треба збирати кошти.

Автівка бійців ДШВ після обстрілу
Автомобіль після російської атаки. Фото: facebook.com/zviglyanich

"Зберемо більше — купимо іншого корча (автомобіль, — Ред.). Хлопцям потрібні логістика і ротація. На цьому тримається фронт", — наголосив Звиглянич.

Автівка, яку обстріляли росіяни
Автівка після російського обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

Він додав, що сума велика, але по гривнях її можна назбирати.

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Пошкодження техніки ДШВ після російського обстрілу
Пошкодження автомобільної техніки бійців ДШВ після обстрілу. Фото: facebook.com/zviglyanich

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого повідомляв про призначення нового командувача Медичних сил ЗСУ. Посаду обійняв полковник медичної служби Костянтин Гуменюк. Указ про його призначення підписав Президент України Володимир Зеленський. 

Також Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію представників Дронових сил у Києві писав, що в Сухопутних військах з'явилися власні Дронові сили. Вони відповідатимуть за розвиток безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів. Управління очолив полковник Андрій Остапенко.

армія обстріли військова техніка автомобіль військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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