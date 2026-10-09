Разведчики ДШВ собирают средства на ремонт поврежденных обстрелами автомобилей

Автомобиль ДШВ после обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

Разведчики Десантно-штурмовых войск (ДШВ) собирают средства на ремонт автомобилей. В результате российских обстрелов пострадала техника, обеспечивающая ротацию и логистику украинских бойцов на фронте.

Об этом со ссылкой на журналиста Сергея Звиглянича сообщает Новини.LIVE.

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Потребности военных

Сергей Звиглянич опубликовал фотографии автомобилей военных 8-го отдельного разведывательного батальона. В результате ударов FPV-дронов и КАБов транспорт получил существенные повреждения. По словам журналиста, все военные выжили, но техника выходит из строя очень быстро — на ремонт той, которую еще можно отремонтировать, нужно собирать средства.

Автомобиль после российской атаки. Фото: facebook.com/zviglyanich

"Соберем больше — купим другой "корч" (автомобиль, — Ред.). Ребятам нужны логистика и ротация. На этом держится фронт", — подчеркнул Звиглянич.

Автомобиль после российского обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

Он добавил, что сумма большая, но по гривнам ее можно собрать.

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Повреждения автомобильной техники бойцов ДШВ после обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

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