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Главная Новости дня На этом держится фронт: ДШВ собирают средства на ремонт авто

На этом держится фронт: ДШВ собирают средства на ремонт авто

Ua ru
9 октября 2026 05:44
Разведчики ДШВ собирают средства на ремонт поврежденных обстрелами автомобилей
Автомобиль ДШВ после обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

Разведчики Десантно-штурмовых войск (ДШВ) собирают средства на ремонт автомобилей. В результате российских обстрелов пострадала техника, обеспечивающая ротацию и логистику украинских бойцов на фронте.

Об этом со ссылкой на журналиста Сергея Звиглянича сообщает Новини.LIVE.

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Потребности военных

Сергей Звиглянич опубликовал фотографии автомобилей военных 8-го отдельного разведывательного батальона. В результате ударов FPV-дронов и КАБов транспорт получил существенные повреждения. По словам журналиста, все военные выжили, но техника выходит из строя очень быстро — на ремонт той, которую еще можно отремонтировать, нужно собирать средства.

Машина бойцов ДШВ после обстрела
Автомобиль после российской атаки. Фото: facebook.com/zviglyanich

"Соберем больше — купим другой "корч" (автомобиль, — Ред.). Ребятам нужны логистика и ротация. На этом держится фронт", — подчеркнул Звиглянич.

Машина, которую обстреляли россияне
Автомобиль после российского обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

Он добавил, что сумма большая, но по гривнам ее можно собрать.

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Повреждения автомобильной техники бойцов ДШВ после обстрела. Фото: facebook.com/zviglyanich

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Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию представителей Дроновых сил в Киеве писал, что в Сухопутных войсках появились собственные Дроновые силы. Они будут отвечать за развитие беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов. Управление возглавил полковник Андрей Остапенко.

армия обстрелы военная техника автомобиль военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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