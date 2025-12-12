У Шостці дрони РФ вдарили по спортшколі під час тренування дітей

На Сумщині Росія вдарила дроном по спортивній школі з дітьми
Російські війська вчергове атакували цивільний об'єкт на Сумщині. У п'ятницю, 12 грудня, в Шостці під атакою дрона опинилася спортивна школа, де на момент удару перебували діти.
Про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.
Росія атакувала школу в Шостці
Російські війська здійснили прицільний удар по будівлі спортивної школи у Шостці, використавши два ударні безпілотники. У приміщенні перебували діти та тренери. Усіх їх оперативно евакуювали у безпечне місце. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.
Наразі триває уточнення наслідків атаки, відповідні служби працюють на місці.
Крім того, впродовж дня російські війська здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Унаслідок атаки поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, нещодавно в Сумській області росіяни вдарили КАБом по магазину. А в Охтирській громаді російський дрон влетів в багатоповерхівку.
