У Шостці дрони РФ вдарили по спортшколі під час тренування дітей

Російські війська вчергове атакували цивільний об'єкт на Сумщині. У п'ятницю, 12 грудня, в Шостці під атакою дрона опинилася спортивна школа, де на момент удару перебували діти.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.

Росія атакувала школу в Шостці

Російські війська здійснили прицільний удар по будівлі спортивної школи у Шостці, використавши два ударні безпілотники. У приміщенні перебували діти та тренери. Усіх їх оперативно евакуювали у безпечне місце. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Наразі триває уточнення наслідків атаки, відповідні служби працюють на місці.

Крім того, впродовж дня російські війська здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Унаслідок атаки поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області росіяни вдарили КАБом по магазину. А в Охтирській громаді російський дрон влетів в багатоповерхівку.