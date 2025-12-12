Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сумщині Росія вдарила дроном по спортивній школі з дітьми

На Сумщині Росія вдарила дроном по спортивній школі з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:21
У Шостці дрони РФ вдарили по спортшколі під час тренування дітей
Дим від пожежі. Фото: Сумська ОВА

Російські війська вчергове атакували цивільний об'єкт на Сумщині. У п'ятницю, 12 грудня, в Шостці під атакою дрона опинилася спортивна школа, де на момент удару перебували діти.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала школу в Шостці

Російські війська здійснили прицільний удар по будівлі спортивної школи у Шостці, використавши два ударні безпілотники. У приміщенні перебували діти та тренери. Усіх їх оперативно евакуювали у безпечне місце. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Наразі триває уточнення наслідків атаки, відповідні служби працюють на місці.

Крім того, впродовж дня російські війська здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Унаслідок атаки поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області росіяни вдарили КАБом по магазину. А в Охтирській громаді російський дрон влетів в багатоповерхівку

російські війська діти безпілотники Сумська область дрони школа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації