Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Сумщине Россия ударила дроном по спортивной школе с детьми

На Сумщине Россия ударила дроном по спортивной школе с детьми

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:21
В Шостке дроны РФ ударили по спортшколе во время тренировки детей
Дым от пожара. Фото: Сумская ОГА

Российские войска в очередной раз атаковали гражданский объект на Сумщине. В пятницу, 12 декабря, в Шостке под атакой дрона оказалась спортивная школа, где на момент удара находились дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала школу в Шостке

Российские войска осуществили прицельный удар по зданию спортивной школы в Шостке, использовав два ударных беспилотника. В помещении находились дети и тренеры. Всех их оперативно эвакуировали в безопасное место. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Сейчас продолжается уточнение последствий атаки, соответствующие службы работают на месте.

Кроме того, в течение дня российские войска совершили минометный обстрел Середино-Будской громады. В результате атаки ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, недавно в Сумской области россияне ударили КАБом по магазину. А в Ахтырской общине российский дрон влетел в многоэтажку.

российские войска дети беспилотники Сумская область дроны школа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации