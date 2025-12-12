В Шостке дроны РФ ударили по спортшколе во время тренировки детей

Дым от пожара. Фото: Сумская ОГА

Российские войска в очередной раз атаковали гражданский объект на Сумщине. В пятницу, 12 декабря, в Шостке под атакой дрона оказалась спортивная школа, где на момент удара находились дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Россия атаковала школу в Шостке

Российские войска осуществили прицельный удар по зданию спортивной школы в Шостке, использовав два ударных беспилотника. В помещении находились дети и тренеры. Всех их оперативно эвакуировали в безопасное место. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Сейчас продолжается уточнение последствий атаки, соответствующие службы работают на месте.

Кроме того, в течение дня российские войска совершили минометный обстрел Середино-Будской громады. В результате атаки ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, недавно в Сумской области россияне ударили КАБом по магазину. А в Ахтырской общине российский дрон влетел в многоэтажку.