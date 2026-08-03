На Сонці відбулося п'ять спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

Чоловік тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 3 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Водночас геомагнітне поле перебуватиме у збудженому стані — від тихого до активного рівня. За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Яка геомагнітна ситуація очікується 3 серпня

За прогнозом фахівців, у понеділок, 3 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Водночас суттєвих магнітних бур цього дня не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які, за оцінками фахівців, не матимуть суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що протягом доби геомагнітне поле змінюватиметься від тихого до активного рівня. Також зберігається низька сонячна активність із ймовірністю виникнення спалахів М-класу.

Станом на 3 серпня прогноз сонячної активності такий:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 42.

Прогноз магнітних бур з 3 до 5 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), наразі немає переконливих наукових доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють погіршення самопочуття або розвиток захворювань. Водночас частина людей повідомляє про зміни самопочуття під час періодів підвищеної геомагнітної активності.

У такі дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість або безсоння, дратівливість, перепади настрою та зниження концентрації уваги. Людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями рекомендують уважніше стежити за своїм самопочуттям і дотримуватися рекомендацій лікаря.

У періоди підвищеної геомагнітної активності фахівці радять дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень і більше часу проводити на свіжому повітрі.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року на Землі прогнозують кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися слабкими або помірними магнітними бурями. Попередньо геомагнітні коливання очікуються 5–7, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас фахівці зазначають, що загалом геомагнітна обстановка протягом місяця залишатиметься переважно спокійною.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні очікується спекотнішим за кліматичну норму, а опадів прогнозують менше через переважання гарячих повітряних мас. У південних і східних областях температура місцями може сягати +41 °С, тоді як середньомісячні показники перевищать норму на 1–3 °С. Наприкінці місяця спека поступово послабшає, а температура знизиться до більш комфортних значень.