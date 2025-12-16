Росія атакувала Україну 69 дронами — як ППО відбила удар

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України. Запуск дронів розпочався ще ввечері 15 грудня близько о18:00 і тривав упродовж ночі. Загалом противник застосував 69 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, з яких орієнтовно 40 становили саме "Шахеди".

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів збили над Україною вночі

Запуск БпЛА здійснювався з кількох напрямків, зокрема з Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллєрового на території рф, а також із району Гвардійського на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Для відбиття повітряної атаки були залучені всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. У роботі брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 57 ворожих безпілотників на півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на семи різних локаціях.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряна тривога та загроза атак безпілотників зберігається — в повітряному просторі України перебувають ще кілька ворожих дронів. Громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Запорізькій ОВА показали наслідки удару російського дрона по багатоповерхівці в Запоріжжі.

Також джерела в СБУ заявили про успішну атаку дронами по нафтовидобувним платформам, які належали Росії.