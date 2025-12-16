Видео
На семи локациях есть попадания — сколько дронов сбила ПВО ночью

На семи локациях есть попадания — сколько дронов сбила ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 09:38
Россия атаковала Украину 69 дронами — как ПВО отразила удар
Военнослужащий ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 16 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Запуск дронов начался еще вечером 15 декабря около 18:00 и продолжался в течение ночи. В целом противник применил 69 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, из которых ориентировочно 40 составляли именно "Шахеды".

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов сбили над Украиной ночью

Запуск БпЛА осуществлялся с нескольких направлений, в частности из Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово на территории РФ, а также из района Гвардейского на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Для отражения воздушной атаки были привлечены все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны. В работе принимали участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 57 вражеских беспилотников на юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на семи различных локациях.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушная тревога и угроза атак беспилотников сохраняется - в воздушном пространстве Украины находятся еще несколько вражеских дронов. Граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Запорожской ОГА показали последствия удара российского дрона по многоэтажке в Запорожье.

Также источники в СБУ заявили об успешной атаке дронами по нефтедобывающим платформам, которые принадлежали России.

беспилотники обстрелы ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
