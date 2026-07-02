На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: загинуло троє людей
2 липня 2026 14:38
Термінова новина
У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою: троє людей загинули
Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.
На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.
Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються. Детальніша інформація буде повідомлена згодом.
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