На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: загинуло троє людей

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою: троє людей загинули

Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються. Детальніша інформація буде повідомлена згодом.

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