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Польський водій збив трьох українців на пішоходному переході

14 грудня 2023 20:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На польському кордоні водій збив на пішохідному переході трьох українців
Поліцейські на місці інциденту. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На пішохідному переході  КПП "Рава-Руська" польський водій на автовозі наїхав на трьох українців. Наразі його розблоковано для руху транспорту.

Про це повідомляє Телевізійна служба новин.

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Стан постраждалих наразі невідомий. Повідомляється, що протестувальники на кордоні з Польщею щодня отримують за участь у протесті 400 злотих.

Страйки на кордоні з Польщею — що відомо

Нагадаємо, що раніше на розблокованому напередодні КПП "Ягодин-Дорогуськ" відновили стабільний рух транспорту. Як зазначається, польські далекобійники хотіли знову перешкоджати руху.

Перед цим на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин — Дорогуськ" прибрали вантажівку. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня. 

Також не так давно українська розвідка допомогла залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею. Це відбулось після того, як країни узгодили митні та прикордонні аспекти. 

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