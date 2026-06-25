На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії

Хмельницька АЕС. Фото: Хмельницька АЕС/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У четвер, 25 червня, на території Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії. Вони стосуються окремих закупівельних процедур, які здійснювалися у попередні роки. На станції запевняють, що об’єкт працює у штатному режимі та безпечно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву "Енергоатома".

На Хмельницькій АЕС тривають слідчі дії

АТ "НАЕК "Енергоатом" офіційно повідомило про проведення слідчих дій на майданчику Хмельницької атомної електростанції. За наявною інформацією компанії, дії правоохоронців пов’язані з окремими закупівельними процедурами, які відбувалися у попередні роки.

У "Енергоатомі" наголосили, що повністю сприяють роботі правоохоронних органів і надають усю необхідну документацію та інформацію відповідно до чинного законодавства. У компанії також підкреслили зацікавленість у всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Чинне керівництво підприємства заявляє про дотримання принципів прозорості та підзвітності в управлінні, а також підтримує належну правову оцінку можливих порушень незалежно від часу їх вчинення.

Водночас у "Енергоатомі" запевняють, що проведення слідчих дій не впливає на роботу станції. Хмельницька АЕС продовжує працювати у штатному режимі, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб країни.

Скриншот повідомлення "Енергоатома"/Facbook

Новини.LIVE інформували, що на початку червня 2026 року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в "Енергоатомі", пов’язану з будівництвом критичної інфраструктури в Миколаївській області. За даними слідства, йдеться про можливе заволодіння коштами під час робіт на Ташлицькій гідроакумулювальній електростанції. Орієнтовні збитки у справі оцінюють майже у 170 млн грн.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці 2025 року Генпрокуратура повідомила про затримання колишнього високопосадовця "Енергоатому" та ексзаступника міністра енергетики України. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і заволодінні державними коштами. За даними слідства, збитки у справі становлять близько 18,6 млн грн.