На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації

Рятувальник ДСНС під час евакуації місцевих жителів. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Херсонщині до переліку населених пунктів, де проводиться обов’язкова евакуація, додали два села. Йдеться про Краснопільське та Чарівне Борозенської громади, яка регулярно потерпає від російських обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

На Херсонщині розширили перелік для евакуації

Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Херсонщини. Одним із головних питань була безпекова ситуація в Борозенській громаді, яка щодня перебуває під ворожими ударами.

Начальниця Борозенської сільської військової адміністрації Альона Охрімовська доповіла про ситуацію в громаді. За словами Олександра Прокудіна, географія російських обстрілів останнім часом значно розширилася.

У зв’язку з цим до переліку населених пунктів Херсонської області, де проводиться обов’язкова евакуація населення до безпечних районів, додали:

Краснопільське;

Чарівне.

Також у цих населених пунктах заборонили в’їзд родин із дітьми через загрозу їхньому життю.

На Херсонщині посилився дроновий терор

Окремо учасники засідання обговорили посилення російських атак безпілотниками проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Під час засідання також заслухали доповіді щодо забезпечення українських бригад, комплектації підрозділів та заходів для підвищення ефективності їхньої роботи.

Обговорили мобілізацію та роботу ВЛК

Крім безпекових питань, учасники Ради оборони проаналізували результати мобілізаційної кампанії та роботу військово-лікарських комісій у регіоні протягом липня.

Також визначили завдання на серпень. До обговорення долучилися представники обласного ТЦК та СП, Нацполіції та Департаменту здоров’я Херсонської ОВА.

За результатами засідання сторони мають узгодити подальші дії для посилення безпеки населення та роботи оборонних підрозділів області.

Засідання Ради оборони Херсонщини. Фото: Олександр Прокудін/Facebook

Новини.LIVE писали, що у Білому Колодязі на Харківщині ситуація настільки загострилася, що місцеві жителі вже не мають можливості самостійно виїхати з селища. Упродовж останнього місяця прикордонники бригади "Форпост" допомогли евакуювати звідти 18 цивільних.

Також Новини.LIVE інформували, що у Часовому Яру на Донеччині все ще залишаються поодинокі цивільні, здебільшого літні люди, які не змогли виїхати з міста. Схожа ситуація склалася і в сусідній Костянтинівці, до початку повномасштабного вторгнення Росії там мешкало близько 80 тисяч людей, однак частина жителів досі не залишила своїх домівок.