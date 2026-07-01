Загинув на фронті музикант з Вінниці Ігор Ходжаніязов

Ігор Ходжаніязов. Фото: соцмережі

На фронті під час виконання бойового завдання загинув вінничанин Ігор Ходжаніязов, який був талановитим музикантом, перекладачем та багатодітним батьком. Трагедія сталася 28 червня, коли боєць потрапив під пряме влучання керованої авіабомби.

Про це повідомила його дружина Олена Шикура, передає Новини.LIVE.

На фронті загинув Ігор Ходжаніязов від прямого влучання КАБ

Життя старшого матроса Ігоря Ходжаніязова обірвалося 28 червня. Про загибель чоловіка на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила його дружина Олена Шикура. Як зазначила жінка, воїн став жертвою прямого влучання КАБа під час виконання бойового завдання. Трагічна подія припала на день Конституції України, лише за добу до першого дня народження сина загиблого на ім'я Гордій.

Повідомлення Олени Шикури про загибель чоловіка на фронті. Фото: скриншот

"Буду горювати і виховувати трьох синів тепер. Я була щаслива з тобою кожен день всіх майже тринадцяти років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми з тобою так багато встигли і так мало одночасно. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і де блискуче розбирався, надихаючий багатьох. Про тебе ще напишуть, твої друзі і колеги. Ми будемо жити і обіцяю радіти. Виховуватиму дітей щасливими і достойними людьми, яким ти був, Сонце моє. Мене лишилось набагато менше половини. Горе як море. Люблю і шукатиму сенсів, коханий. Честь Тобі", — написала на своїй сторінці в соцмережах його дружина.

Ігор Ходжаніязов був родом із Вінниці та мав широке коло інтересів. У професійному середовищі його знали як обдарованого програміста, перекладача та дослідника традиційної музики.

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Він був одним із засновників літературного об'єднання "Новий шинок" і був учасником музичного гурту Mashala Doza.

Колеги та друзі з великою скорботою відреагували на звістку про його загибель, згадуючи Ігоря як надзвичайно світлу та глибоку особистість. Ніна Паскал звернула увагу на його захоплення грецькою та балканською музикою, зазначивши: "Ігор був неймовірно світлою, глибокою та творчою людиною. І саме таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті та у звуках свого бузукі".

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