На фронте погиб музыкант из Винницы Игорь Ходжаниязов

Игорь Ходжаниязов. Фото: социальные сети

На фронте при выполнении боевого задания погиб житель Винницы Игорь Ходжаниязов, который был талантливым музыкантом, переводчиком и многодетным отцом. Трагедия произошла 28 июня, когда боец попал под прямое попадание управляемой авиабомбы.

Об этом сообщила его жена Елена Шикура, передает Новини.LIVE.

На фронте погиб Игорь Ходжаниязов от прямого попадания КАБ

Жизнь старшего матроса Игоря Ходжаниязова оборвалась 28 июня. О гибели мужа на своей странице в социальных сетях сообщила его жена Елена Шикура. Как отметила женщина, воин стал жертвой прямого попадания КАБ во время выполнения боевого задания. Трагическое событие произошло в День Конституции Украины, всего за сутки до первого дня рождения сына погибшего по имени Гордий.

Сообщение Елены Шикуры о гибели мужа на фронте. Фото: скриншот

«Теперь я буду скорбеть и воспитывать троих сыновей. Я была счастлива с тобой каждый день почти всех тринадцати лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много действительно полезного и выдающегося в различных сферах, которыми ты горел и в которых блестяще разбирался, вдохновляя многих. О тебе ещё напишут твои друзья и коллеги. Мы будем жить, и я обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты, моё Солнце. Меня осталось гораздо меньше половины. Горе — как море. Люблю и буду искать смысл, любимый. Честь тебе», — написала на своей странице в соцсетях его жена.

Игорь Ходжаниязов был родом из Винницы и имел широкий круг интересов. В профессиональной среде его знали как одарённого программиста, переводчика и исследователя традиционной музыки.

Читайте также:

Он был одним из основателей литературного объединения «Новый шинок» и участником музыкальной группы Mashala Doza.

Коллеги и друзья с большой скорбью отреагировали на известие о его гибели, вспоминая Игоря как необычайно светлую и глубокую личность. Нина Паскал обратила внимание на его увлечение греческой и балканской музыкой, отметив: «Игорь был невероятно светлым, глубоким и творческим человеком. И именно таким он навсегда останется в нашей памяти и в звуках своего бузуки».

Похоронят защитника в селе Зарванцы на Аллее защитников Украины. Информацию о точной дате и времени прощания родные обнародуют позже.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, трагедия произошла недавно и в Харькове. 29 июня российские войска днем применили управляемую авиационную бомбу по Холодногорскому району Харькова. В результате удара погибла 23-летняя студентка местного медицинского университета. Еще 12 гражданских лиц получили ранения и пережили сильный психологический стресс после взрыва.

А 16 июня стало известно о смерти Сергея Осики — народного депутата трех созывов, бывшего вице-премьер-министра Украины и одного из соавторов Конституции Украины.