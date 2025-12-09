Відео
На дев'ятьох локаціях є влучання — що вдалося збити ППО вночі

На дев'ятьох локаціях є влучання — що вдалося збити ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:48
Наслідки нічної атаки України 9 грудня — скільки дронів збила ППО
Робота мобільної вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росія застосувала 110 безпілотників по Україні в ніч проти 9 грудня. Стало відомо, скільки літальних безпілотних апаратів знешкодили українські військові.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Росія масовано атакувала Україну дронами

Для удару російські війська застосовували дрони типу Shahed, "Гербера" та інші типи дронів, запуск яких здійснювали з кількох напрямків: з території Брянської, Орловської, Курської областей РФ, а також з Приморсько-Ахтарська, Міллєрового, тимчасово окупованого Донецька та з району Гвардійського в окупованому Криму. 

Станом на 09:00, за попередніми оцінками, українська протиповітряна оборона змогла збити або подавити 84 безпілотники типів Shahed, Гербера та інших моделей. БпЛА було знищено на північних, південних та східних напрямках.

null
Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Попри значний відсоток збитих цілей, зафіксовано 24 влучання дронів по об’єктах у дев’яти різних локаціях.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи дійсно його літак переслідували дрони на шляху до Ірландії.

Також військові ЗСУ порахували, скільки дронів РФ вдалося знешкодити впродовж листопада

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
