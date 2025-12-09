Наслідки нічної атаки України 9 грудня — скільки дронів збила ППО

Робота мобільної вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росія застосувала 110 безпілотників по Україні в ніч проти 9 грудня. Стало відомо, скільки літальних безпілотних апаратів знешкодили українські військові.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Росія масовано атакувала Україну дронами

Для удару російські війська застосовували дрони типу Shahed, "Гербера" та інші типи дронів, запуск яких здійснювали з кількох напрямків: з території Брянської, Орловської, Курської областей РФ, а також з Приморсько-Ахтарська, Міллєрового, тимчасово окупованого Донецька та з району Гвардійського в окупованому Криму.

Станом на 09:00, за попередніми оцінками, українська протиповітряна оборона змогла збити або подавити 84 безпілотники типів Shahed, Гербера та інших моделей. БпЛА було знищено на північних, південних та східних напрямках.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Попри значний відсоток збитих цілей, зафіксовано 24 влучання дронів по об’єктах у дев’яти різних локаціях.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи дійсно його літак переслідували дрони на шляху до Ірландії.

Також військові ЗСУ порахували, скільки дронів РФ вдалося знешкодити впродовж листопада.