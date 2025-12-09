Видео
Видео

На девяти локациях есть попадания — что удалось сбить ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 09:48
Последствия ночной атаки Украины 9 декабря — сколько дронов сбила ПВО
Работа мобильной огневой группы. Фото: Воздушные силы ВСУ

Россия применила 110 беспилотников по Украине в ночь на 9 декабря. Стало известно, сколько летательных беспилотных аппаратов обезвредили украинские военные.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Россия массированно атаковала Украину дронами

Для удара российские войска применяли дроны типа Shahed, "Гербера" и другие типы дронов, запуск которых осуществляли с нескольких направлений: с территории Брянской, Орловской, Курской областей РФ, а также из Приморско-Ахтарска, Миллерово, временно оккупированного Донецка и из района Гвардейского в оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00, по предварительным оценкам, украинская противовоздушная оборона смогла сбить или подавить 84 беспилотника типов Shahed, Гербера и других моделей. БпЛА были уничтожены на северных, южных и восточных направлениях.

null
Статистика. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на значительный процент сбитых целей, зафиксировано 24 попадания дронов по объектам в девяти различных локациях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли его самолет преследовали дроны на пути в Ирландию.

Также военные ВСУ посчитали, сколько дронов РФ удалось обезвредить в течение ноября.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
