Україна
Головна Новини дня На Чернігівщині усю ніч гриміли потужні вибухи — які наслідки

На Чернігівщині усю ніч гриміли потужні вибухи — які наслідки

Дата публікації: 5 січня 2026 11:38
Російські удари по Чернігівщині — які наслідки атаки та збитки
Руїни на подвір'ї приватного будинку. Фото: ГУНП в Чернігівській області

Чернігівська область протягом минулої доби перебувала під масованими атаками з боку російських військ. Удари фіксували як у Чернігові, так і в різних громадах області.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У ніч на добу російські війська завдали по Чернігову комбінованого удару із застосуванням кількох видів озброєння. У місті пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджень зазнали гаражний кооператив, один із закладів освіти та приватні житлові будинки. На місцях працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілу.

Атаки тривали й удень. Уранці в одному з населених пунктів Чернігівського району ударний безпілотник влучив по підприємству харчової промисловості — там було пошкоджено ангар. В іншому селі дрон спричинив руйнування адміністративної будівлі та господарських споруд.

Чернігівська область
Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Семенівці російські FPV-дрони атакували сільськогосподарське підприємство. Внаслідок удару було пошкоджено адміністративну будівлю та вантажний автомобіль. Також зафіксовано влучання по ще одному виробничому об'єкту, де частково зруйновано дах складського приміщення.

Обстріл Чернігівська область
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС Чернігівщини

Пізно ввечері під обстріл потрапив продовольчий бізнес у Сновську. За попередньою інформацією, по складських і адміністративних приміщеннях вдарили щонайменше чотири ударні дрони. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Обстріл Чернігівської області
Пожежа. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Ніжинському районі російські війська застосували 15 ударних безпілотників по підприємству критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок вибуху на території фермерського господарства було пошкоджено сільськогосподарську техніку.

На Чернігівщині виникли відключення електроенергії через атаки

Також повідомляється про удар по енергетичному об'єкту в сусідньому регіоні, через що частина абонентів у Чернігівському районі тимчасово залишилася без електропостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Загалом за минулу добу в області зафіксували 65 обстрілів, унаслідок яких пролунало 95 вибухів. За підсумками тижня сили протиповітряної оборони знищили 148 ударних безпілотників у небі над Чернігівщиною.

Нагадаємо, у Чернігівській області оголосили примусову евакуацію з кількох сіл за наказом військових.

Тим часом в Києві триває ліквідація наслідків атаки Росії по лікарні, де загинув 30-річний пацієнт.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
