Главная Новости дня На Черниговщине всю ночь гремели мощные взрывы — последствия

На Черниговщине всю ночь гремели мощные взрывы — последствия

ru
Дата публикации 5 января 2026 11:38
Российские удары по Черниговщине — какие последствия атаки и убытки
Руины во дворе частного дома. Фото: ГУНП в Черниговской области

Черниговская область в течение прошлых суток находилась под массированными атаками со стороны русских войск. Удары фиксировали как в Чернигове, так и в разных общинах области.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



Черниговская область оказалась под атаками РФ

В ночь на сутки российские войска нанесли по Чернигову комбинированный удар с применением нескольких видов вооружения. В городе прогремели взрывы, в результате которых повреждения получили гаражный кооператив, одно из учебных заведений и частные жилые дома. На местах работали спасатели, которые ликвидировали последствия обстрела.

Атаки продолжались и днем. Утром в одном из населенных пунктов Черниговского района ударный беспилотник попал по предприятию пищевой промышленности — там был поврежден ангар. В другом селе дрон вызвал разрушение административного здания и хозяйственных построек.

Чернігівська область
Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Семеновке российские FPV-дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие. В результате удара было повреждено административное здание и грузовой автомобиль. Также зафиксировано попадание по еще одному производственному объекту, где частично разрушена крыша складского помещения.

Обстріл Чернігівська область
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Черниговщины

Поздно вечером под обстрел попал продовольственный бизнес в Сновске. По предварительной информации, по складским и административным помещениям ударили по меньшей мере четыре ударных дрона. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Обстріл Чернігівської області
Пожар. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Нежинском районе российские войска применили 15 ударных беспилотников по предприятию критической инфраструктуры. Кроме того, в результате взрыва на территории фермерского хозяйства была повреждена сельскохозяйственная техника.

На Черниговщине возникли отключения электроэнергии из-за атак

Также сообщается об ударе по энергетическому объекту в соседнем регионе, из-за чего часть абонентов в Черниговском районе временно осталась без электроснабжения. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Всего за минувшие сутки в области зафиксировали 65 обстрелов, в результате которых прозвучало 95 взрывов. По итогам недели силы противовоздушной обороны уничтожили 148 ударных беспилотников в небе над Черниговщиной.

Напомним, в Черниговской области объявили принудительную эвакуацию из нескольких сел по приказу военных.

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий атаки России по больнице, где погиб 30-летний пациент.

Чернигов Черниговская область обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
