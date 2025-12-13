Відео
Головна Новини дня На Черкащині сварка закінчилася вибухом — суд розглядає справу

На Черкащині сварка закінчилася вибухом — суд розглядає справу

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 03:32
Пішов додому за гранатою і повернувся в парк — на Черкащині сварка закінчилася вибухом
Граната в руці у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Словесний конфлікт в Уманському районі у місцевому парку переріс у справжній теракт місцевого масштабу. 33-річний чоловік підірвав бойову гранату, щоб залякати свого опонента.

Про деталі інциденту розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Головня в коментарі Суспільному.

Читайте також:

Помста з чекою

За даними слідства, все почалося зі сварки. У парку посперечалися кілька чоловіків. Коли словесні аргументи вичерпалися, конфлікт начебто вщух. Але один з учасників вирішив не пробачати образ.

Він пішов додому, але не охолов. Замість цього чоловік взяв бойову гранату, яку зберігав незаконно, і повернувся до парку.

Підозрюваний знайшов свого "кривдника" і щоб налякати його, зловмисник привів боєприпас у дію. Вибух пролунав неподалік від місця, де перебували люди.

Статті та запобіжний захід

Правоохоронці затримали "месника". Йому вже повідомили про підозру за двома серйозними статтями Кримінального кодексу: незаконне поводження зі зброєю та хуліганство із застосуванням спецзасобів (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296).

Суд обрав запобіжний захід. Поки триває слідство, підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше стало відомо, що на Одещині затримали чоловіка, у машині якого знайшли бойові гранати. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

суд скандал вибух граната Черкаська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
