Пошел домой за гранатой и вернулся в парк — в Черкасской области ссора закончилась взрывом

Граната в руке у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

Словесный конфликт в Уманском районе в местном парке перерос в настоящий теракт местного масштаба. 33-летний мужчина взорвал боевую гранату, чтобы запугать своего оппонента.

О деталях инцидента рассказала пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Головня в комментарии Суспільну.

Месть с чекой

По данным следствия, все началось со ссоры. В парке поспорили несколько мужчин. Когда словесные аргументы исчерпались, конфликт вроде бы утих. Но один из участников решил не прощать обид.

Он пошел домой, но не остыл. Вместо этого мужчина взял боевую гранату, которую хранил незаконно, и вернулся в парк.

Подозреваемый нашел своего "обидчика" и чтобы напугать его, злоумышленник привел боеприпас в действие. Взрыв прогремел неподалеку от места, где находились люди.

Статьи и мера пресечения

Правоохранители задержали "мстителя". Ему уже сообщили о подозрении по двум серьезным статьям Уголовного кодекса: незаконное обращение с оружием и хулиганство с применением спецсредств (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296).

Суд избрал меру пресечения. Пока идет следствие, подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали мужчину, в машине которого нашли боевые гранаты. Суд уже избрал ему меру пресечения.

А житель Северодонецка Луганской области сотрудничал с оккупантами. За государственную измену он в течение длительного времени будет находиться в тюрьме.