Поліція та СБУ ліквідували канал незаконної відстрочки на Буковині

Підрахунок вилученої готівки. Фото: Нацполіція України

На Буковині правоохоронці затримали жінку, яка за 10 000 доларів обіцяла оформити інвалідності задля відстрочки від мобілізації. Під час обшуків у фігурантки знайшли чималу суму готівки та два елітні кросовери.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані пресслужби Нацполіції України.

Жінка за хабарі пропонувала оформити інвалідність здоровим військовозобов'язаним чоловікам

На території Чернівецької області правоохоронні органи задокументували та припинили схеми ухилення від мобілізації. Схему організувала місцева жителька, котра за грошову винагороду обіцяла вплинути на посадовців районної лікарні задля безперешкодного виготовлення пакета медичних документів.

Вилучена готівка. Фото: Нацполіція України

Ці довідки мали стати потім офіційною підставою для встановлення групи інвалідності та подальшого оформлення відстрочки від призову. Жінку затримали в процесуальному порядку в момент передачі обумовленої суми. Свої "старання" жінка оцінила у 10 000 доларів США.

Вилучені кошти. Фото: Нацполіція України

У межах розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії та обшуки, під час яких виявили й вилучили ще 12 800 євро готівкою, чорнові записи, а також транспортні засоби преміумкласу, а саме автомобілі Tesla Model 3 та BMW X5.

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Надалі суд розглянув клопотання та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачивши водночас можливість звільнення з-під варти після внесення застави в розмірі 350 тисяч гривень. Наразі тривають подальші слідчі заходи, спрямовані на перевірку та встановлення інших можливих співучасників незаконної схеми, зокрема медичних працівників чи посадовців, які могли сприяти протиправному оформленню документів для ухилення від мобілізації.

Також Новини.LIVE інформували, що нещодавно, 13 серпня, правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК під час отримання чергового хабаря. Загалом посадовця підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів за організацію схеми ухилення від мобілізації та вирішення питань з військовим обліком.

Паралельно, 11 серпня, про підозру в корупції повідомили офіцерці Генерального штабу ЗСУ, яка вимагала 14 тисяч доларів. За версією слідства, військовослужбовиця за грошову винагороду гарантувала сприяння у питаннях подальшого проходження служби іншими бійцями.

А на Харківщині викрили колишнього завідувача психіатричного відділення, який організував незаконне зняття військовозобов'язаних з обліку. За 6,5 тисячі доларів посадовець забезпечував оформлення фіктивних психіатричних діагнозів.