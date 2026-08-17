Полиция и СБУ ликвидировали канал незаконной отсрочки на Буковине

Подсчет изъятых наличных денег. Фото: Нацполиция Украины

На Буковине правоохранители задержали женщину, которая за 10 000 долларов обещала оформить инвалидность для отсрочки от мобилизации. В ходе обысков у фигурантки обнаружили значительную сумму наличных и два элитных кроссовера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы Нацполиции Украины.

Женщина за взятки предлагала оформить инвалидность здоровым военнообязанным мужчинам

На территории Черновицкой области правоохранительные органы зафиксировали и пресекли схемы уклонения от мобилизации. Схему организовала местная жительница, которая за денежное вознаграждение обещала повлиять на должностных лиц районной больницы с целью беспрепятственного оформления пакета медицинских документов.

Изъята наличная наличность. Фото: Нацполиция Украины

Эти справки должны были впоследствии стать официальным основанием для установления группы инвалидности и последующего оформления отсрочки от призыва. Женщину задержали в процессуальном порядке в момент передачи оговоренной суммы. Свои «усилия» женщина оценила в 10 000 долларов США.

Изъятые средства. Фото: Нацполиция Украины

В рамках расследования правоохранители провели неотложные следственные действия и обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли еще 12 800 евро наличными, черновые записи, а также транспортные средства премиум-класса, а именно автомобили Tesla Model 3 и BMW X5.

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В дальнейшем суд рассмотрел ходатайство и избрал подозреваемоймеру пресечения в виде содержания под стражей, предусмотрев при этом возможность освобождения из-под стражи после внесения залога в размере 350 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия, направленные на проверку и установление других возможных соучастников незаконной схемы, в частности медицинских работников или должностных лиц, которые могли содействовать противоправному оформлению документов для уклонения от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно, 13 августа, правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК во время получения очередной взятки. В целом чиновника подозревают в получении 15 тысяч долларов за организацию схемы уклонения от мобилизации и решение вопросов, связанных с воинским учетом.

Параллельно, 11 августа, о подозрении в коррупции сообщили в отношении офицера Генерального штаба ВСУ, которая вымогала 14 тысяч долларов. По версии следствия, военнослужащая за денежное вознаграждение гарантировала содействие в вопросах дальнейшего прохождения службы другими бойцами.

А в Харьковской области разоблачили бывшего заведующего психиатрическим отделением, который организовал незаконное снятие военнообязанных с учета. За 6,5 тысячи долларов чиновник обеспечивал оформление фиктивных психиатрических диагнозов.