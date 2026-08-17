На австрійському рахунку 20 млн грн: експосадовицю судитимуть

Затримання підозрюваних. Ілюстративне фото: Державне бюро розслідувань

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Хмельниччині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції України, яка, за даними слідства, не вказала у декларації банківський рахунок в Австрії із 540 тисячами доларів. На момент декларування ця сума становила понад 19,5 млн гривень, наразі жінка не визнає своєї вини.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Не вказала мільйони на рахунку в Австрії

За даними ДБР, експосадовиця раніше очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.

У щорічній декларації за 2022 рік жінка, як стверджують правоохоронці, не зазначила рахунок в одному з австрійських банків та кошти, які там зберігалися. Йдеться про 540 тисяч доларів, що на той час дорівнювали понад 19,5 млн грн.

Наразі жінка вже не працює в органах юстиції.

Експосадовиця Мін’юсту не визнає своєї вини

У червні 2026 року слідчі ДБР за участю НАЗК та САП повідомили експосадовиці про підозру. Водночас вона не визнає своєї вини.

Походження коштів, а також можливі інші фінансові оборудки представників родини, за даними бюро, перевіряються в межах окремих кримінальних проваджень.

Експосадовицю обвинувачують в умисному внесенні до декларації завідомо недостовірних відомостей у значному розмірі. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Новини.LIVE писали про викриття схем незаконного збагачення, зокрема, що СБУ спільно з ДБР та Національною поліцією затримала організаторів чотирьох схем ухилення від мобілізації у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Вони вимагали по 12 тисяч доларів, власними автомобілями доправляли клієнтів до прикордонної зони та показували їм маршрути нелегального перетину кордону, зокрема вплав через річку.

Також Новини.LIVE інформували, що СБУ викрила заступника голови Хмельницької ОВА на корупційній схемі з державними підрядами. За даними слідства, посадовець вимагав 5% від суми контрактів за сприяння в отриманні підрядів на відновлення міжобласних доріг, залучивши до схеми керівника профільної держустанови.