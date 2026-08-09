МВС: під удар РФ потрапили рятувальники та автобус із дітьми

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Запорізькій області внаслідок повторної атаки російського безпілотника загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан. Ще двоє працівників ДСНС отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, передає Новини.LIVE.

Загинув рятувальник Олександр Продан

Повторний удар російських військ стався в момент, коли українські підрозділи допомагали постраждалим після попереднього обстрілу.

Внаслідок атаки загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан. Ще двоє його колег зазнали поранень, їх оперативно доправили до лікарні.

Продан понад 20 років присвятив службі та порятунку людей. Він служив у Пологах, пережив російську окупацію та після виходу з неї продовжив роботу на підконтрольній Україні території.

У загиблого рятувальника залишилися дружина та 19-річний син.

Голова ДСНС України Андрій Даник наголосив, що російські війська повторно завдають ударів навіть по місцях, де працюють рятувальники та надають допомогу постраждалим.

Вшанування пам’яті Олександра Продана. Фото: ДСНС України

На Одещині під удар потрапив автобус із дітьми

Внаслідок повторного обстрілу Одеської області ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.

За даними МВС, серйозних травм діти не отримали. В однієї дитини зафіксували незначні подряпини.

В Одесі після нічної атаки триває фіксація пошкоджень житлових будинків, готелю, цивільної та енергетичної інфраструктури. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а поліцейські приймають заяви щодо пошкодженого майна.

Пошкодження житлових будинків. Фото: ДСНС Одещини

У Харкові після обстрілу врятували родину з немовлям

У Харкові після російського обстрілу поліцейські та рятувальники евакуювали людей із пошкодженого будинку.

Серед врятованих була родина з немовлям та чоловік на кріслі колісному. Наразі відомо про майже 40 постраждалих.

На місці також працює мобільний сервісний центр МВС, де мешканці можуть оперативно відновити документи. Адміністратори вже надали десятки консультацій.

Психолог, жінка з немовлям, інша потерпіла. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальник та чоловік на кріслі колісному. Фото: ДСНС Харківщини

На Чернігівщині евакуювали трьох поранених

Вранці російські військові атакували Чернігівську область. У Семенівській громаді безпілотник влучив поблизу магазину.

Поліцейські службовим автомобілем евакуювали трьох поранених людей до медичного закладу.

Евакуація. Фото: Нацполіція України

Новини.LIVE писали, що російський безпілотник атакував пасажирський потяг у Сумському районі. Внаслідок удару загорівся локомотив, а людей, які перебували у вагонах, евакуювали.

Новини.LIVE інформували, що після нічних масованих атак по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах України зафіксували значні пошкодження житлових будинків, енергетичних об’єктів і портової інфраструктури. Лише протягом одного тижня російські війська застосували проти України 61 ракету, 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб.