МВФ схвалив новий транш для України на 690 млн доларів

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Фото: Kristalina Georgieva/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Міжнародний валютний фонд схвалив новий транш фінансової допомоги для України в розмірі близько 690 млн доларів. Водночас у Фонді закликали українську владу прискорити виконання структурних реформ і наголосили на важливості подальшої міжнародної підтримки. Попри повномасштабну війну, МВФ позитивно оцінив макроекономічну стійкість України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву МВФ.

Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 690 млн доларів

Виконавча рада МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення нового траншу обсягом 503 млн спеціальних прав запозичення (SDR), що становить близько 690 млн доларів США.

Після ухвалення цього рішення загальний обсяг фінансування, який Україна отримала за програмою EFF, зріс до приблизно 2,2 млрд доларів.

Крім того, МВФ завершив консультації з Україною за статтею IV, під час яких оцінив політику держави щодо підтримки макроекономічної стабільності в умовах повномасштабної війни, а також підготовку до післявоєнного відновлення та майбутнього вступу до Європейського Союзу.

Що зазначили у МВФ

У Фонді констатували, що Україна продовжує зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, попри повномасштабну війну Росії, складне зовнішнє середовище та високий рівень невизначеності.

Водночас економічні перспективи країни, за оцінкою МВФ, погіршилися через посилення російських атак на критичну інфраструктуру, а також наслідки війни на Близькому Сході.

У МВФ зазначили, що всі кількісні критерії програми станом на кінець березня були виконані. Водночас реалізація частини структурних реформ відбувається із затримками, а цільового показника міжнародних резервів на кінець червня досягти не вдалося.

У зв'язку з цим українська влада погодилася вжити коригувальних заходів та оновила графік виконання ключових реформ.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що Україна демонструє надзвичайну стійкість в умовах повномасштабної війни.

"Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість перед обличчям руйнівної війни Росії. Виважена політика, підкріплена програмою МВФ та сильною міжнародною підтримкою, допомогла зберегти макроекономічну і фінансову стабільність", — заявила Георгієва.

Вона також підкреслила, що після завершення війни економічний успіх України залежатиме від прискорення реформ, розвитку приватного сектору, боротьби з корупцією, покращення інвестиційного клімату та просування на шляху до членства в ЄС.

У МВФ також наголосили, що програма фінансової підтримки України й надалі повністю забезпечена коштами міжнародних партнерів, зокрема Європейської комісії, країн G7 та двосторонньої допомоги. Водночас у Фонді підкреслили, що своєчасне й передбачуване надходження зовнішнього фінансування залишається критично важливим для збереження фінансової стабільності та майбутнього відновлення України.

Корецький прокоментував рішення МВФ і анонсував прискорення реформ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що рішення Виконавчої ради МВФ щодо завершення першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відкриває можливість уже найближчими днями отримати новий транш у розмірі близько 690 млн доларів. Після надходження коштів загальний обсяг фінансування України за цією програмою зросте до приблизно 2,2 млрд доларів.

За словами глави уряду, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня. Крім того, під час перегляду програми було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і подальші заходи для її виконання.

"Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу", — зазначив Корецький.

Скриншот повідомлення Корецького/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 17 липня 2026 року прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів першу міжнародну розмову на посаді з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацем. Сторони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому мали розглянути перший перегляд програми EFF для України.

Новини.LIVE також писали, що у червні Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони домовилися про продовження співпраці та обговорили реалізацію реформ для зміцнення української економіки. Зеленський також назвав успішне завершення місії МВФ важливим кроком для фінансової стабільності України.