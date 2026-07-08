Морський дрон СБУ уразив танкер "тіньового флоту" РФ біля Ялти: відео

Ураження танкера "тіньового флоту" РФ. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Служба безпеки України провела чергову спецоперацію, спрямовану на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Вранці морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до так званого "тіньового флоту" РФ та використовується для обходу міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Спецоперація СБУ у Чорному морі

За інформацією СБУ, на момент атаки судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок чого судно отримало суттєві пошкодження.

Зазначається, що проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

"Танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів", — йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної кампанії зі скорочення економічних можливостей Росії фінансувати війну проти України. Саме завдяки таким танкерам Кремль продовжує експортувати нафту, попри санкційний тиск, отримуючи мільярдні прибутки.

Також у спецслужбі підкреслили, що з погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни такі судна є законними військовими цілями, а їхнє ураження зменшує нафтові доходи РФ, ускладнює військову логістику агресора та послаблює його фінансові можливості для ведення війни.

Як писали Новини.LIVE, 8 липня українські воїни збили російський винищувач Cу-35. Літак окупантів був знищений на східному напрямку.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що сьогодні Україна завдала ударів по чотирьох регіонах РФ. Ціллю були нафтопереробні заводи та інші об'єкти.