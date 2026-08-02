Морська блокада: Сергій Корецький провів термінову нараду через атаки РФ на порти

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Олександр Шорохов Редактор

Російська Федерація нарощує терор в акваторії Чорного моря. Військові кораблі та авіація країни-агресора цілеспрямовано атакують цивільні судна з українським зерном, а також знищують портові логістичні комплекси Одеської області. Ці дії створюють серйозну загрозу для постачання української продукції на світові ринки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Сергія Корецького.

Пошук альтернативних маршрутів.

Очільник уряду провів екстрену зустріч із лідерами великих профільних асоціацій та представниками вітчизняного аграрного сектору. Головною метою антикризових заходів є оперативне напрацювання дієвих кроків для захисту бізнесу в умовах постійних повітряних та морських нападів.

"Працюємо над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готуємо комплекс заходів підтримки галузі, зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", — розповів Сергій Корецький.

Влада планує значно активізувати діалог із закордонними покупцями вітчизняного збіжжя.

Учасники кризової наради розподілили зони відповідальності та узгодили першочерговий план дій на найближчі дні.

Пільгові банківські програми для сільгоспвиробників

Міністерства отримали завдання забезпечити безперебійний доступ до пільгових банківських програм.

"Узгодили першочергові кроки, розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом. Домовилися проводити такі наради регулярно протягом цього екстреного періоду", — підкреслив Корецький.

Як писали Новини.LIVE раніше, зупинка морської логістики через агресивні дії супротивника вкрай негативно позначається на торговельному балансі країни. Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначав, що щоденна блокада портів позбавляє Україну близько 70 мільйонів доларів щоденної чистої експортної виручки.

Також ми повідомляли, що Україна планує розробити пакета рішень, який дозволять надійно захистити акваторіїюЧорного моря. Зокрема, визначений порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі.