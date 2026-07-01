МОН: Україна працює над поверненням студентів з-за кордону

Андрій Вітренко. Фото: Facebook

Карина Приходько Редактор

Після завершення вступної кампанії в Україні ключовим пріоритетом залишається збереження людського капіталу та повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Від цього залежить довгостроковий розвиток України.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Повернення студентів з-за кордону

У Міністерстві освіти і науки України Міністерство освіти і науки України наголошують, що вступна кампанія є важливим етапом формування майбутнього країни, однак не менш важливо — створити умови, які дозволять молоді залишатися навчатися та працювати в Україні.

"Наша основна мета — зберегти дітей, тому ми будемо робити все від нас можливе, щоб діти залишалися в Україні та обирали наші заклади вищої освіти. А ті діти, які виїхали за кордон, щоб поверталися додому та навчались у нас, тому що якість освіти у нас дуже висока станом на сьогодні", — сказав заступник міністра.

За словами Вітренка, якісна підготовка у закладах вищої освіти має стати фундаментом для подальшого розвитку держави та її економіки. Особливу увагу також приділяють питанням мотивації студентів, які через різні обставини обрали навчання за кордоном.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку Юлію Гришину, кількість абітурієнтів в Україні не зменшується попри війну. Кількість зареєстрованих учасників на НМТ залишається майже на рівні минулого року.

Також ми повідомляли, що Рада може відправити у відставку міністра освіти Лісового. Незадоволення діяльністю профільного міністерства у парламенті зріє вже кілька місяців.