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Головна Новини дня Мокрий сніг і до 0 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Мокрий сніг і до 0 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
16 жовтня 2026 06:25
Погода сьогодні, 16 жовтня 2026 року, в Україні — Укргідрометцентр
Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Синоптики надали прогноз погоди на п'ятницю, 16 жовтня. Дія циклону буде найбільш відчутною на Лівобережжі, особливо вночі, а на північний захід впливатиме тиск із півночі. Очікується хмарна, але помірно тепла погода.

Про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні 16 жовтня 

Погода в Україні 16 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Україні 16 жовтня 2026 року". Фото: facebook.com/UkrHMC

Уночі на Лівобережжі місцями пройдуть значні, у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Удень у більшості південних областей без опадів.

"Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження, удень розраховуємо на помірне тепло (найтепліше на сході та південному сході країни)", — зазначили синоптики. 

Переважно північний, а на сході країни східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура — +3...+8 °С, удень — +8...+13 °С. На Лівобережжі вночі очікується +7...+12 °С, а вдень — +13...+18 °С. У Карпатах нічна температура — близько 0 °С, а денна — +1...+6 °С.

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Погода в Києві та на Київщині 

У Києві та Київській області буде хмарно. Пройдуть дощі. У столиці опади вночі невеликі, а вдень помірні. Швидкість північного вітру — 5–10 м/с. Уночі в області температура знизиться до +3...+8 °С, а в Києві — до +6...+8 °С. Удень на Київщині потеплішає до +8...+13 °С, а у столиці — до +11...+13 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, якою буде погода в Україні на тижні 12–18 жовтня. Очікуються дощі та грози. Можливе зниження температури до 0 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що 15 жовтня геомагнітне поле Землі перебувало у збудженому стані. Магнітних бур не очікувалося. Сонячна активність залишалася низькою.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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