"Моя Польща не б’є": у 22 містах виступили проти нападів на українців

Акції в Польщі. Фото: RMF24

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У неділю, 9 серпня, у 22 містах Польщі відбулися демонстрації проти зростання випадків насильства щодо українців та інших людей, які зазнають дискримінації. Учасники акцій закликали не залишатися байдужими до проявів ненависті та виступили за рішучішу реакцію влади.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

У Польщі закликали протидіяти насильству

Головним гаслом загальнонаціональних акцій стала фраза "Не будь байдужим". У більшості польських міст демонстрації розпочалися після 17:00.

Організатори заявили, що таким чином хочуть привернути увагу до дедалі частіших випадків словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність.

Акції також покликані продемонструвати солідарність із людьми, які стикаються з насильством і дискримінацією.

Понад 11 тисяч людей підписали петицію

Перед загальнонаціональними демонстраціями, у п’ятницю, 7 серпня, у Польщі провели акцію під гаслом "Моя Польща не б’є, не ображає і не підбурює".

Під час заходу організатори передали до канцелярії прем’єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, яку підписали понад 11 тисяч людей.

У документі міститься заклик до польської влади вжити рішучих заходів для протидії насильству, зокрема нападам на громадян України.

Хто організував акції

Загальнонаціональну кампанію організував Комітет на захист демократії.

За словами організаторів, проведення демонстрацій стало реакцією на зростання кількості випадків переслідування та нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність.

Гасло "Не будь байдужим" пов’язане з промовою колишнього в’язня Аушвіца Маріана Турського. Він виголосив її 27 січня 2020 року під час заходів до 75-ї річниці визволення німецького концентраційного табору.

Турський тоді закликав не залишатися байдужими до жорстокого поводження з меншинами, порушень прав людини та поширення історичної брехні.

У Польщі провели акції проти нападів на українців. Фото: RMF24

Новини.LIVE писали, що в Польщі стався конфлікт за участю громадян України, відеозапис якого згодом з’явився у соцмережах. На кадрах чоловік поводиться агресивно щодо українця, ображає його через національність та закликає покинути Польщу й повернутися в Україну. Генеральне консульство України в Кракові засудило цей випадок та заявило, що підтримує зв’язок із польськими компетентними органами.

Новини.LIVE інформували, що у Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України. Інцидент стався 30 липня, після чого підозрюваний утік із місця події. Чоловіка розшукували протягом кількох днів, перш ніж його вдалося затримати.