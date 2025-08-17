Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про зміну кордонів

Президент України Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Вона зазначила, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом".

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала у неділю, 17 серпня, під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн про міжнародні кордони

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Президентка Єврокомісії зазначила, що питання кордонів — це виняткове право України.

"Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник", — сказала фон дер Ляєн.

Крім того, вона додала, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну у зміцненні оборони та безпеки.

Раніше ми інформували, що Урсула фон дер Ляєн приєднається завтра до Володимира Зеленського на його зустрічі з Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що до завтрашньої зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні доєднається ще низка європейських лідерів.