Мітинги проти відставки Федорова: військовий перервав відпустку, щоб вийти на протест

Мітинг проти відставки Федорова у Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Боєць із позивним "Тінь" перервав свою відпустку, щоб долучитися до мітингу проти відставки Михайла Федорова в центрі Києва. У перший день відпочинку він вийшов на акцію з плакатом, на якому були слова його загиблого побратима. Військовий пояснив, що не міг залишитися осторонь.

Про це військовослужбовець ЗСУ сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Військовий долучився до протесту в центрі Києва

Боєць із позивним "Тінь", який уже чотири роки служить у піхоті, взяв участь у мітингу проти відставки Михайла Федорова, що відбувся в центрі столиці. За словами військового, він вирішив провести перший день своєї відпустки не на відпочинку, а разом з учасниками акції.

На протест боєць прийшов із картонним плакатом, на якому були написані слова його загиблого побратима "Варнака" з Третьої окремої штурмової бригади.

Пояснюючи своє рішення долучитися до акції, військовий наголосив, що не може залишатися байдужим до подій у країні. За його словами, поки українські захисники щодня воюють і гинуть на фронті, він вважає своїм обов'язком публічно висловити власну позицію.

"Мені не байдуже, не заради цього я 4 роки в піхоті.... Таким чином ми не переможемо. Не наблизимо перемогу... Мої побратими гинуть в мене на очах. Я хочу виграти цю війну і зробити це меншою кров'ю", — наголосив військовий.

Таким чином він пояснив, що участь у протесті стала для нього особистим рішенням, продиктованим небайдужістю до подій у країні та пам'яттю про побратимів, які віддали життя, захищаючи Україну.

Новини.LIVE інформували, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що між Міноборони та Генштабом не було особистого конфлікту, а розбіжності стосувалися бачення ведення війни та впровадження реформ. За його словами, суперечності мали інституційний і культурний характер, зокрема щодо швидкості ухвалення рішень і надання більшої свободи молодим лідерам.

Новини.LIVE писали, що Федоров заявив, що його звільнення могло бути пов'язане з реформою оборонних закупівель, яка зачепила інтереси впливових груп. За його словами, після початку змін на нього та його команду посилився інформаційний і політичний тиск. Також Федоров припустив, що відставка всього уряду могла стати способом реалізувати його звільнення.

Новини.LIVE повідомляли, що протести проти відставки Михайла Федорова тривають. Громадяни виходять на мітинги по всій Україні, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Люди тримають в руках картонки з різними написами в підтримку ексочільника Міноборони.