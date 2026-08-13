Міноборони: Україна вимкне російську військову машину

Євгеній Хмара. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара прокоментував операцію Сил оборони у Новоросійську. За його словами, українські воїни вимкнуть російську військову машину — знищать інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

Україна вимкне військову машину Росії

Хмара зауважив, що операція України по Новоросійську стала унікальною. За його словами, удар завдавався ракетами, реактивними дронами та морськими БпЛА. РФ виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

"Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони. Дякую воїнам за точність. Дякую виробникам української зброї за рішення, які дають Україні більше можливостей бити ворога у глибині", — каже Хмара.

Т.в.о. глави Міноборони наголосив, що посилення Deep strike по РФ є одним із ключових пріоритетів. За словами Хмари, він разом із головнокомандувачем ЗСУ, Генштабом, СБС, СБУ, іншими складовими Сил оборони та виробниками будуть нарощувати цей тиск.

Нарада під головуванням Зеленського. Фото: Міноборони

"На нараді під головуванням президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари — точнішими. Росія буде палати. Працюємо на виконання завдання президента — примусити Росію до справедливого миру", — додав він.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали удару по російській військово-морській базі в Новоросійську. Серед уражених цілей — два фрегати проєкту 11356 "Адмирал Макаров", "Адмирал Ессен" та інші.

Згодом Зеленський повідомив про успішне проведення українськими силами операції в Новоросійську. За його словами, Україна продовжить застосовувати далекобійне озброєння, аби посилювати тиск на Росію та спонукати її до припинення війни.