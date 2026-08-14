Міноборони РФ відкрито погрожує Україні атаками по енергетиці

Запуск ударного дрона. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Пресслужба російського міністерства оборони опублікувало фото ударного безпілотника із надписом "Як сніг на голову". Та публічні натяки Міноборони РФ на зимові атаки по енергетиці призведуть до проблем зі світлом, пальним і теплом у самих росіян. Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що вороже відомство своїми терористичними заявами насправді підписало вирок власним громадянам.

Про це Андрій Коваленко висловився на своїй сторінці у Telegram, передає Новини.LIVE.

Росія відкрито погрожує Україні атаками в зимовий період

Приводом для реакції стала публікація ворожим відомством зображення безпілотника з відвертими обіцянками влаштувати "заморозку".

Публікація Міноборони РФ. Фото: скриншот

У відповідь на такі демонстративні кроки очільник ЦПД зауважив, що демонстрація засобів ураження не є ексклюзивним інструментом тиску.

"Там російське мінубивств виставило фоточку "Шахеда" та пообіцяло "заморозку". Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", — підкреслив Андрій Коваленко.

Оригінал зображення, яке опублікувало Міноборони РФ. Фото: скриншот

За словами керівника ЦПД, спроба агресора вести енергетичний шантаж неминуче повернеться до жителів самої Росії, які відчують дефіцит базових ресурсів.

"Тепер росіяни можуть знати завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки міноборони РФ. Дзеркало завжди працює. Що посієш — те й пожнеш", — підсумував посадовець.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Росія всебічно готується до зимової кампанії атак по Україні, бо знає слабкі місця протиповітряної оборони.

За оцінками розвідки запас російських ударних дронів типу "Шахед/Герань" уже досяг позначки у 6,2 тисячі одиниць, проте виробничі потужності ворога досі обмежують можливість їх безперервного та рівномірного масованого застосування.

Натомість акцент змістився на балістичне озброєння: за останні місяці інтенсивність таких ударів зросла більш ніж утричі. Причиною зміни росіянами типу зброї є дефіцит перехоплювачів до систем Patriot в Україні, які здатні ефективно збивати балістику. Через це російський ВПК переорієнтувався на пришвидшений випуск крилатих та балістичних ракет.