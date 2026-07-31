Міграційна криза в Іспанії: до Сеути за добу прибули майже 50 тисяч людей

Прибулі до Сеути мігранти. Фото: Reuters

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

До іспанського анклаву Сеута на півночі Африки протягом останньої доби прибули майже 50 тисяч мігрантів із Марокко. Через різке загострення міграційної ситуації Іспанія перекинула до регіону військових, а прем'єр-міністр Педро Санчес вирушив до міста.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на МВС Іспанії, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ситуацію

За оцінками іспанського МВС, приблизно 49 тисяч людей перетнули кордон між Марокко та Сеутою за 24 години. Багато мігрантів діставалися анклаву вплав через море або обходили прикордонні загородження.

За офіційними даними, щонайменше 18 людей загинули під час спроби потрапити до Сеути. Частина з них потонула, інші стали жертвами тисняви біля прикордонної дамби Тарахаль.

Місцева влада назвала ситуацію "серйозною гуманітарною кризою". Тисячі людей, серед яких багато неповнолітніх без супроводу дорослих, ночують просто неба — у парках, на тротуарах та вулицях міста.

Як реагує Європа

Уряд Іспанії направив до Сеути додаткові підрозділи армії для підтримки Цивільної гвардії та забезпечення громадського порядку.

Водночас Франція вже оголосила про посилення контролю на кордоні з Іспанією, а Італія закликала тимчасово призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні через масштабний міграційний наплив.

Що таке Сеута

Сеута — іспанський анклав на узбережжі Північної Африки, який межує з Марокко. Разом із Мелільєю це єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою, тому регіон регулярно стає одним із головних маршрутів нелегальної міграції до Європи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Угорщина запровадила нові обмеження для мігрантів. Зокрема, влада посилила контроль за перебуванням іноземців, скоротила терміни дії окремих дозволів на проживання та запровадила жорсткіші вимоги для отримання права залишатися в країні. Такі кроки уряд пояснив необхідністю посилення безпеки та контролю над нелегальною міграцією.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський Союз посилив політику депортації нелегальних мігрантів. Після запровадження нових правил кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів ЄС почала скорочуватися. У Єврокомісії заявили, що зміни мають прискорити повернення осіб, які не мають законних підстав для перебування в країнах Євросоюзу, та посилити захист зовнішніх кордонів блоку.