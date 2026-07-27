Ми з’ясуємо: Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу РФ Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про можливу допомогу Росії Ірану. Йдеться про інформацію щодо передачі Москвою Тегерану супутникових знімків американських військових об’єктів у Перській затоці. Трамп заявив, що перевірить ці дані та планує запитати про це російського диктатора Володимира Путіна.

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 27 липня, інформує Новини.LIVE.

Трамп відреагував на слова Зеленського про допомогу РФ Ірану

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Росія нібито передає Ірану супутникові знімки американських баз у районі Перської затоки.

Американський лідер зазначив, що наразі не може підтвердити цю інформацію, однак доручить перевірити її. За словами Трампа, він також планує обговорити це питання із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми з’ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна", — сказав американський лідер.

Водночас глава Білого дому додав, що навіть якщо така інформація підтвердиться, це, на його думку, не мало значного впливу на ситуацію.

"Якщо це дійсно так, то це не мало особливого впливу", — сказав президент США.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія могла надавати Ірану супутникові знімки американських військових об’єктів у Перській затоці. Президент України не уточнював додаткових деталей щодо цієї інформації.

Таким чином, наразі Вашингтон перевіряє заяву українського лідера, а остаточна оцінка цих повідомлень залежатиме від результатів перевірки.

Новини.LIVE інформували, що глава МЗС України Андрій Сибіга назвав погрози Ірану безпідставними та заявив про його причетність до підтримки російської агресії. За його словами, Тегеран намагається відвернути увагу світу від російських атак на цивільне судноплавство у Чорному морі. Сибіга наголосив, що Україна очікує рішучої реакції міжнародної спільноти на дії РФ.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран уже атакував Україну, постачаючи Росії зброю для війни. Він наголосив, що Київ має бути готовим до різних сценаріїв, але не прагне відкривати новий фронт. За словами глави держави, Україна не може довіряти країнам, які підтримують російську агресію.

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