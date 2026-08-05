Мені немає чого приховувати: Стефанішина прокоментувала нову підозру

Ольга Стефанішина під час судового засідання 5 серпня 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Експосолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на процесуальні дії правоохоронців, у яких згадують її ім’я. Вона заявила, що такі дії не є встановленням провини, а є частиною роботи правоохоронної системи. Також Стефанішина наголосила, що перебуває в Україні та готова відстоювати свою позицію у законний спосіб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву колишньої посолки України у США Ольги Стефанішиної.

Ольга Стефанішина у суді. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Коментар Стефанішиної щодо нової підозри

Ольга Стефанішина заявила, що спокійно ставиться до ситуації навколо процесуальних дій правоохоронних органів, у яких фігурує її ім’я. За її словами, такі заходи є частиною законної роботи правоохоронної системи та не означають доведення провини.

Вона також зазначила, що питання, які з’являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, вже коментувала понад рік тому. За словами Стефанішиної, після перших публікацій вона самостійно надала журналістам необхідні документи щодо квартири, навколо якої виникали запитання.

"Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води.

Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати", — зазначила Стефанішина.

Стефанішина наголосила, що її дипломатична служба за кордоном не може бути способом уникнути відповідей на запитання. Вона зазначила, що після завершення місії повернулася до України та готова доводити свою позицію відповідно до закону.

"Понад десять років я віддала служінню державі. Дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань. Але, місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням.

Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся. Дякую за підтримку", — резюмувала експосолка України в США.

Скриншот заяви Стефанішиної/Facebook

Стефанішина не внесла до декларації квартири та Mercedes: нові деталі підозри

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучив нові деталі підозри, оголошеної колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній.

За версією сторони обвинувачення, Стефанішина не вказала у декларації дві однокімнатні квартири, готівкові кошти, витрачені на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.

Також, за даними слідства, вона не задекларувала користування автомобілем Mercedes, який був оформлений на її підлеглого. Прокурор зазначив, що майно, за версією обвинувачення, могло набуватися іншими особами за дорученням Стефанішиної.

"Відомості про ці об'єкти (майно Стефанішиної, — Ред.) як у декларації за 2024, так і за 2025 рік, не зазначені", — наголосив прокурор.

Стефанішина закликала не тиснути на суд

У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Ольга Стефанішина повторила, що не має претензій до себе та готова відстоювати свою позицію у правовому полі. Водночас вона додала, що наразі у суді звучить лише позиція сторони обвинувачення, а після перерви захист представить свої аргументи.

Стефанішина закликала не чинити тиску на суд та наголосила, що розраховує на неупереджений і об’єктивний розгляд справи. За її словами, вона поважає роботу правоохоронних органів, однак користуватиметься своїм правом на захист.

"Я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене й об’єктивне правосуддя. Не має бути жодного тиску на суд", — сказала Стефанішина у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Новини.LIVE інформували, що 5 серпня 2026 року НАБУ та САП вручили нову підозру колишній віцепрем'єр-міністерці Ользі Стефанішиній. Вищий антикорупційний суд розглядає питання щодо обрання їй запобіжного заходу. На початку засідання сторона захисту попросила провести слухання у закритому режимі.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Відповідний указ глава держави підписав 3 серпня 2026 року та оприлюднив на своєму сайті. Сама Стефанішина заявила, що залишила посаду за власним рішенням через особисті обставини.