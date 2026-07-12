Масована атака РФ: ППО знищила понад 100 повітряних цілей

Українські військові протиповітряної оборони. Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч проти 12 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети та понад сотню ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 102 повітряні цілі.

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Окупанти застосували ракети Х-59/69, Х-31 та понад 100 безпілотників

У ніч на 12 липня російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Загалом окупанти випустили 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 115 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії, тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 102 повітряні цілі. Зокрема, було знищено сім керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 95 ударних безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 19 ударних дронів на 12 локаціях. Також у 12 місцях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

У Повітряних силах додали, що протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли своїх цілей. Інформація щодо результатів їхнього застосування уточнюється.

Інформація про кількість збитих/подавлених цілей. Фото: Повітряні Сили України

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвиток і масове застосування українських безпілотників істотно вплинули на перебіг повномасштабної війни. Водночас, за його словами, Україна досі має одну критичну вразливість — недостатній рівень протибалістичної протиповітряної оборони.

Новини.LIVE інформували, що європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T не поступаються американським Patriot у здатності перехоплювати балістичні ракети. Тому Україні варто посилювати співпрацю з європейськими партнерами у сфері протиповітряної оборони.