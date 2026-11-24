Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск. Фото: Reuters

Світові гіганти SpaceX і Tesla розглядають можливість злиття вартістю близько 3,5 трлн доларів та вже залучили фінансових консультантів для опрацювання потенційної угоди. Сторони розраховують завершити переговори до кінця 2026 року, однак остаточних домовленостей поки не досягнуто, а майбутнє об'єднання залежатиме від низки юридичних і фінансових питань.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Financial Times та портал "Економічна правда".

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Завод Тесла. Фото: Reuters

SpaceX і Tesla готуються до можливого злиття

За інформацією видання, спеціальний комітет SpaceX співпрацює з інвестиційними банками Morgan Stanley та Goldman Sachs. Водночас інтереси Tesla представляє фінансова компанія Evercore.

Консультанти аналізують потенційні переваги об'єднання та розробляють фінансові моделі, які допоможуть визначити співвідношення обміну акціями.

Саме обмін акціями розглядається як основний механізм майбутньої угоди.

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Переговори проводять п'ятеро директорів двох компаній. Ілон Маск, який очолює і Tesla, і SpaceX, безпосередньо не бере участі в обговореннях через конфлікт інтересів.

Однією з головних перешкод залишається необхідність отримати підтримку акціонерів Tesla. Крім того, потенційне злиття може потребувати погодження регуляторних органів.

Додаткові питання пов'язані з міжнародною діяльністю компаній. SpaceX виконує оборонні контракти уряду США, тоді як Tesla має значні виробничі потужності та продажі в Китаї.

У жовтні 2026 року Маск публічно підтримав ідею об'єднання двох компаній та підтвердив створення незалежних комітетів для розгляду цього питання. При цьому підприємець визнав, що забезпечити достатню підтримку акціонерів Tesla буде непросто.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомили про залучення компанією SpaceX п'ятьох лобістів, пов'язаних із Демократичною партією США. Компанія розпочала співпрацю з вашингтонською фірмою Mehlman Consulting на тлі загрози розслідувань у Конгресі.

Також Новини.LIVE писали про можливе скорочення державного фінансування SpaceX через обмеження супутникового зв'язку Starshield для України. Конгресмен-демократ Джим Гаймс зажадав встановити, хто ухвалив рішення про уповільнення роботи системи в жовтні 2026 року.