Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Фото: Reuters

Мировые гиганты SpaceX и Tesla рассматривают возможность слияния стоимостью около 3,5 трлн долларов и уже привлекли финансовых консультантов для проработки потенциальной сделки. Стороны рассчитывают завершить переговоры до конца 2026 года, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто, а будущее объединение будет зависеть от ряда юридических и финансовых вопросов.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times и издание "Экономическая правда".

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Завод Tesla. Фото: Reuters

SpaceX и Tesla готовятся к возможному слиянию

По информации издания, специальный комитет SpaceX сотрудничает с инвестиционными банками Morgan Stanley и Goldman Sachs. В то же время интересы Tesla представляет финансовая компания Evercore.

Консультанты анализируют потенциальные преимущества объединения и разрабатывают финансовые модели, которые помогут определить соотношение обмена акциями.

Именно обмен акциями рассматривается как основной механизм будущей сделки.

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Переговоры проводят пятеро директоров двух компаний. Илон Маск, который возглавляет и Tesla, и SpaceX, непосредственно не участвует в обсуждениях из-за конфликта интересов.

Одним из главных препятствий остается необходимость получить поддержку акционеров Tesla. Кроме того, потенциальное слияние может потребовать согласования с регулирующими органами.

Дополнительные вопросы связаны с международной деятельностью компаний. SpaceX выполняет оборонные контракты правительства США, тогда как Tesla имеет значительные производственные мощности и объемы продаж в Китае.

В октябре 2026 года Маск публично поддержал идею объединения двух компаний и подтвердил создание независимых комитетов для рассмотрения этого вопроса. При этом предприниматель признал, что обеспечить достаточную поддержку акционеров Tesla будет непросто.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщили о привлечении компанией SpaceX пяти лоббистов, связанных с Демократической партией США. Компания начала сотрудничество с вашингтонской фирмой Mehlman Consulting на фоне угрозы расследований в Конгрессе.

Также Новини.LIVE писали о возможном сокращении государственного финансирования SpaceX из-за ограничений спутниковой связи Starshield для Украины. Конгрессмен-демократ Джим Хаймс потребовал установить, кто принял решение о замедлении работы системы в октябре 2026 года.