Магнітні бурі 23 липня 2026 року: прогноз для метеозалежних

Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Hi-news. Колаж Новини.LIVE

У четвер, 23 липня, на Землі магнітні бурі не очікуються. Але магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, що може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 23 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, зафіксовано лише 1 спалах класу С, що не має суттєвого впливу на Землю.

Прогноз сонячної активності на 23 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — %

Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 5%, при цьому кількість сонячних плям становить 46.

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Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року прогнозуються лише дві тривалі та потужні магнітні бурі. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, яка погода буде в Україні наприкінці липня. Українців чекають справжні температурні гойдалки. У третій декаді липня над країною переважатимуть теплі та вологі повітряні маси. Це призведе до спеки та періодичних злив у більшості регіонів.