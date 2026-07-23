Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітосфера Землі у збудженому стані: прогноз для метеозалежних на 23 липня

Магнітосфера Землі у збудженому стані: прогноз для метеозалежних на 23 липня

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 13:13
Магнітні бурі 23 липня 2026 року: прогноз для метеозалежних
Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Hi-news. Колаж Новини.LIVE

У четвер, 23 липня, на Землі магнітні бурі не очікуються. Але магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, що може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 23 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, зафіксовано лише 1 спалах класу С, що не має суттєвого впливу на Землю.

Прогноз сонячної активності на 23 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — %

Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 5%, при цьому кількість сонячних плям становить 46.

Читайте також:
Загроза метеозалежним: 5 липня очікується помірна магнітна буря - фото 1
Головний біль у жінки. Фото: Aksimed

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року прогнозуються лише дві тривалі та потужні магнітні бурі. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, яка погода буде в Україні наприкінці липня. Українців чекають справжні температурні гойдалки. У третій декаді липня над країною переважатимуть теплі та вологі повітряні маси. Це призведе до спеки та періодичних злив у більшості регіонів.

погода магнітні бурі метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації