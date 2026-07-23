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Главная Новости дня Магнитосфера Земли в возбужденном состоянии: прогноз для метеозависимых на 23 июля

Магнитосфера Земли в возбужденном состоянии: прогноз для метеозависимых на 23 июля

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:13
Магнитные бури 23 июля 2026 года: прогноз для метеозависимых
Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

В четверг, 23 июля, на Земле магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, что может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем. При этом солнечная активность будет оставаться преимущественно умеренной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 23 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне, зафиксирована лишь 1 вспышка класса С, не оказывающая существенного влияния на Землю.

Прогноз солнечной активности на 23 июля:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — %

Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне 5%, при этом количество солнечных пятен составляет 46.

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Головная боль у женщины. Фото: Aksimed

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, следует спать не менее 7–8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года прогнозируются лишь две продолжительные и мощные магнитные бури. В то же время специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также мы писали, какая погода будет в Украине в конце июля. Украинцев ждут настоящие температурные качели. В третьей декаде июля над страной будут преобладать тёплые и влажные воздушные массы. Это приведёт к жаре и периодическим ливням в большинстве регионов.

погода магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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