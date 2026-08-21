Магнітосфера збуджена: прогноз магнітних бур на 21 серпня

У жінки головний біль. Фото: Magnific

Альбіна Зарічна Редактор

У п’ятницю, 21 серпня, магнітосфера перебуватиме у збудженому стані, проте магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле може коливатися від спокійного до активного рівня, а сонячна активність прогнозується низькою. Водночас залишається ймовірність спалахів М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Чи буде магнітна буря 21 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За цей період на Сонці зафіксували 16 спалахів класу С та два спалахи класу М. Найпотужнішим став спалах М1,9.

За прогнозом, у п’ятницю геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до активного рівня. Водночас імовірність виникнення магнітної бурі залишається невисокою.

Сонячна активність на 21 серпня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 33.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей. Серед можливих проявів називають головний біль, втому, порушення сну та загальне погіршення самопочуття.

Однак 21 серпня значної магнітної бурі не очікується, тому день прогнозують переважно спокійним із періодами підвищеної активності магнітосфери.

Як писали Новини.LIVE, в Україні найближчими днями очікується нова хвиля спеки. За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, у суботу, 22 серпня, температура в окремих регіонах підніметься до +34 °C, а вже з понеділка спека почне поступово відступати.

Новини.LIVE інформували, що в серпні можуть бути окремі періоди сонячної активності, яких варто остерігатись. Очікувалось, що вони можуть супроводжуватись короткочасними планетарними збуреннями різної сили.