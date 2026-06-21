Магнітні бурі відступають: до чого готуватися метеозалежним сьогодні

Магнітні бурі. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У неділю, 21 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітна обстановка залишатиметься переважно спокійною або нестабільною, однак без небезпечних збурень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Сонце спокійне, бур немає

За останню добу сонячна активність перебувала на низькому рівні. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу В та один спалах класу С, які не впливають на Землю.

Синоптики зазначають, що ймовірність потужних спалахів залишається невисокою.

Очікується, що 21 червня геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю потужніших явищ.

Показники на добу:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність сильного шторму — 1%

ймовірність спалаху М-класу — 15%

ймовірність спалаху Х-класу — 1%

кількість сонячних плям — 15

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання. Попередження про геомагнітну активність допомагають зменшити ризики у періоди підвищеної сонячної активності.

Новини.LIVE повідомляли, що в країнах Західної Європи найближчими днями очікується різке підвищення температури. У деяких регіонах повітря може прогрітися до +45 °C. Синоптики пов’язують таку спеку з явищем так званого "теплового купола".

Новини.LIVE інформували, що сьогодні, 21 червня, в Україні прогнозується спекотна погода. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +32 °C. Водночас увечері місцями можливі невеликі опади.