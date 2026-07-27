Магнітні бурі сьогодні: яку сонячну активність прогнозують

Дівчина, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 27 липня, на Землі не прогнозують сильних магнітних бур. Водночас геомагнітне поле може залишатися нестабільним і перейти до активного рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Якою буде сонячна активність 27 липня

Протягом останньої доби активність Сонця була помірною. За цей час зафіксували чотири спалахи класу С — такі явища зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

За прогнозами, у понеділок сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.

Прогноз сонячної активності на 27 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність сонячного спалаху М-класу — 35%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 369.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Фахівці зазначають, що періоди підвищеної сонячної активності можуть впливати на самопочуття деяких людей. Зокрема, у такі дні можуть загострюватися фактори ризику для серцево-судинної системи.

Попередження про магнітні бурі допомагають людям, які мають проблеми зі здоров’ям, заздалегідь звертати увагу на власний стан та контролювати можливі ризики.

Головний біль у жінки. Фото: Reuters

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 27 липня, в Україні очікується нестійка та контрастна погода. На заході країни прогнозують грози, сильні дощі, град і шквали, тоді як у більшості областей утримається суха й спекотна погода з температурою до +33 °С.

Новини.LIVE писали, що наприкінці липня в Україні збережеться нестійка погода. У західних регіонах очікуються грози, місцями град і сильні пориви вітру, а температурні показники найближчими днями змінюватимуться — можливі як періоди потепління, так і короткочасне похолодання.