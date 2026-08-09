Магнітні бурі 9 серпня 2026: чи буде геомагнітний шторм

Чоловік тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 9 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітне поле прогнозують переважно спокійним та активним. Водночас зберігається невелика ймовірність спалахів на Сонці М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 9 серпня

Протягом попередніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою. За цей період на Сонці зафіксували два спалахи В-класу, які не мають суттєвого впливу на Землю.

У неділю геомагнітне поле очікується на спокійному та активному рівнях. Сонячна активність прогнозується низькою, однак залишається невелика ймовірність спалахів М-класу.

За прогнозом, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, великого — 1%. Імовірність спалаху на Сонці М-класу оцінюють у 10%, а Х-класу — у 1%. Кількість сонячних плям прогнозується на рівні чотирьох.

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Сонячна активність на 9 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 4.

Прогноз магнітних бур з 9 до 11 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та здоров'я

Вплив геомагнітних бур на здоров'я людини досі вивчають. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітне поле Землі не має прямого впливу на здоров'я людей, які перебувають на поверхні планети.

Водночас окремі наукові дослідження виявляли статистичний зв'язок між сильними геомагнітними збуреннями та деякими серцево-судинними подіями. Однак результати таких досліджень не є однозначними, тому причинний зв'язок наразі не можна вважати остаточно доведеним.

Серед симптомів, які люди часто пов'язують із магнітними бурями, називають головний біль, втому, запаморочення та порушення сну. Водночас наукових доказів достатньо для того, щоб автоматично пояснювати цими явищами такі симптоми, немає.

Тому погіршення самопочуття не варто списувати виключно на магнітні бурі. Якщо симптоми сильні, незвичні або повторюються, їхню причину варто оцінювати окремо, незалежно від геомагнітної активності.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, однак загалом геомагнітна ситуація буде переважно спокійною. Слабкі або помірні геомагнітні коливання прогнозують 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас довгострокові прогнози є орієнтовними й можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року в Україні очікується температура на 1–3 °С вище кліматичної норми, а опадів буде менше за звичайне. Найспекотніше буде на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °С, тоді як 8–9 серпня очікується короткочасне послаблення спеки. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, однак загалом зберігатиметься дефіцит опадів.