Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітні бурі на 9 серпня: попередження для метеозалежних

Магнітні бурі на 9 серпня: попередження для метеозалежних

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 12:55
Магнітні бурі 9 серпня 2026: чи буде геомагнітний шторм
Чоловік тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 9 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітне поле прогнозують переважно спокійним та активним. Водночас зберігається невелика ймовірність спалахів на Сонці М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 9 серпня

Протягом попередніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою. За цей період на Сонці зафіксували два спалахи В-класу, які не мають суттєвого впливу на Землю.

У неділю геомагнітне поле очікується на спокійному та активному рівнях. Сонячна активність прогнозується низькою, однак залишається невелика ймовірність спалахів М-класу.

За прогнозом, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, великого — 1%. Імовірність спалаху на Сонці М-класу оцінюють у 10%, а Х-класу — у 1%. Кількість сонячних плям прогнозується на рівні чотирьох.

Читайте також:

Сонячна активність на 9 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 4.
null
Прогноз магнітних бур з 9 до 11 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та здоров'я

Вплив геомагнітних бур на здоров'я людини досі вивчають. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітне поле Землі не має прямого впливу на здоров'я людей, які перебувають на поверхні планети.

Водночас окремі наукові дослідження виявляли статистичний зв'язок між сильними геомагнітними збуреннями та деякими серцево-судинними подіями. Однак результати таких досліджень не є однозначними, тому причинний зв'язок наразі не можна вважати остаточно доведеним.

Серед симптомів, які люди часто пов'язують із магнітними бурями, називають головний біль, втому, запаморочення та порушення сну. Водночас наукових доказів достатньо для того, щоб автоматично пояснювати цими явищами такі симптоми, немає.

Тому погіршення самопочуття не варто списувати виключно на магнітні бурі. Якщо симптоми сильні, незвичні або повторюються, їхню причину варто оцінювати окремо, незалежно від геомагнітної активності.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, однак загалом геомагнітна ситуація буде переважно спокійною. Слабкі або помірні геомагнітні коливання прогнозують 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас довгострокові прогнози є орієнтовними й можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року в Україні очікується температура на 1–3 °С вище кліматичної норми, а опадів буде менше за звичайне. Найспекотніше буде на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °С, тоді як 8–9 серпня очікується короткочасне послаблення спеки. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, однак загалом зберігатиметься дефіцит опадів.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації