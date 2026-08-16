Лукашенко назвав білорусів "росіянами зі знаком якості"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив неоднозначну заяву про білорусів та росіян, назвавши перших "росіянами зі знаком якості". Також він заявив, що Полісся нібито є прабатьківщиною слов’ян і саме звідти походять витоки білоруського народу.
Про це повідомила пресслужба Лукашенка, передає Новини.LIVE.
Лукашенко назвав Полісся прабатьківщиною слов’ян
Виступаючи на етнокультурному фестивалі в білоруському Поліссі, Олександр Лукашенко говорив про історичне значення регіону та його роль у формуванні білоруського народу.
За його словами, саме Полісся може вважатися місцем походження слов’ян. Він заявив, що цей регіон нібито є джерелом історичних витоків білорусів.
"За твердженням істориків, Полісся — прабатьківщина слов’ян. Звідси наші витоки", — заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі також наголосив на особливих рисах мешканців Полісся. На його думку, саме в цьому регіоні збереглися найкращі якості білоруського народу.
Білорусів Лукашенко порівняв із росіянами
Окремо Лукашенко торкнувся теми відносин між білорусами та росіянами. Він заявив, що білоруси є витривалими та міцними людьми, після чого порівняв їх із громадянами Росії.
За словами Лукашенка, він іноді називає білорусів "росіянами зі знаком якості".
"Білоруси — це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси — це "росіяни зі знаком якості"", — сказав він.
Лукашенко визнав, що така характеристика може ображати деяких росіян. Водночас він заявив, що не вважає свою оцінку образливою та пов’язує її з історичними обставинами.
Таким чином, під час виступу в Поліссі Лукашенко одночасно наголосив на нібито особливому історичному значенні регіону для слов’ян і назвав білорусів своєрідною "покращеною версією" росіян.
Під час виступу Лукашенко також зробив зневажливе порівняння щодо українців. Зокрема, він назвав їх "бідолагами", згадуючи людей, які, за його словами, нібито збирали ягоди у прикордонних районах.
Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує білорусів, які прагнуть свободи, демократії та змін у своїй країні. Він наголосив, що Київ чітко розмежовує білоруський народ і режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який підтримує російську агресію проти України.
Також Новини.LIVE інформували, що російський диктатор Володимир Путін продовжує тиснути на Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у безпосередню війну проти України. Водночас Мінськ поки не наважився відкрито направити свої військові підрозділи на фронт.
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