Відсторонення керівника Закарпатського ТЦК: деталі скандалу від Лубінця

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/@dmytro_lubinetzs

Після виявлення масштабних порушень закону у Берегівському районному ТЦК на Закарпатті усунули від посади керівника обласного військкомату. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив про скасування відстрочок у 130 осіб та вимагання хабарів. Новий Головнокомандувач Михайло Драпатий уже видав наказ про відсторонення та призначив масштабну перевірку. Окрім того, керівництво знаходило шляхи, як залишатися на посадах якомога довше навіть після пильної перевірки правоохоронних органів.

Про це Дмитро Лубінець розповів в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У Берегівському ТЦК на Закарпатті знайшли низку серйозних порушень закону

Державне бюро розслідувань підтвердило факти протиправних дій працівників Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, оперативна слідча група ДБР працювала на місці події за матеріалами Офісу омбудсмена і повністю верифікувала виявлені порушення.

Під час моніторингового візиту представники Омбудсмена виявили нову схему незаконного скасування пільг. На підставі рішення незрозумілої комісії та всупереч чинному законодавству у військовозобов'язаних вилучали оформлені документи. За період із середини 2025 року до середини 2026 року відстрочок всупереч закону позбавили 130 громадян України. Безпосередньо під час перевірки в приміщенні Берегівського РТЦК утримували 11 осіб, які мали діючі відстрочки в застосунку "Резерв+".

Характеризуючи виявлені порушення, Дмитро Лубінець зазначив:

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"Дійсно вперше я стикнувся з тим, як Омбудсман України, що після проведення чергового моніторінгового візиту, чергове ми виявили на Закарпатті суттєве порушення прав громадян України, а саме Береговський РТЦК, районний територіальний центр комплентування, ми виявили, що знайдений новий спосіб, коли у людей з оформленими відстрочками на підставі незрозумілого засідання якоїсь комісії, ці відстрочки просто анулювали на порушення діючого законодавства України".

Дмитро Лубінець розповів, що посадовці пояснювали це перевіркою документів, однак після виклику Військової служби правопорядку людей негайно відпустили. Уповноважений зазначив, що за цими фактами у громадян відверто вимагали хабарі за збереження статусу.

"Були викликані якраз представники ВСП, 11 людей терміново були випущені, потім було встановлено, що ймовірно їм всім пропонувалось дати хабаря відверто працівникам. За нашими матеріалами, до речі, два дні тому там працювала оперативно-слідча група Державного бюро розслідування і за моїми попередніми даними повністю вся інформація була підтверджена", — зазначив Дмитро Лубінець.

Уповноважений також розповів про швидкі рішення з боку військового командування, зокрема нещодавно призначеного Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Станом на вчора у мене пройшла перша, але дуже конструктивна, дуже продуктивна зустріч з командою нового головнокомандуюча Михайло Драпатого. Вона завершилась тим, що я хочу йому зараз окремо подякувати. Сьогодні зранку був виданий окремий наказ про відсторонення обласного керівника ТЦК-СП на Закарпатті. Відправлена велика група для перевірки всієї діяльності системи ТЦК-СП на Закарпатті", — висловився омбудсмен.

Беззаконня у ТЦК на Закарпатті мало системний характер

За словами Лубінця, проблеми в Закарпатському обласному ТЦК виявляли й раніше. Ще у 2023 році після обшуків СБУ у попереднього обласного очільника вилучили великі суми готівки в іноземній валюті. Попри звільнення, через два місяці посадовець повернувся на посаду у статусі тимчасово виконувача обов'язків, а його повноваження продовжували кожні 30 днів.

"Служба безпеки України проводить обшуки в обласного керівника, знаходить достатньо велику кількість готівки в іноземній валюті. Його одразу після цього звільняють, кудись переводять і через два місяці він повертається, але в статусі ТВО, тільки на 30 днів. І після цього кожні 30 днів, у нас така нова реальність була на Закарпатті, кожні 30 днів цей ТВО отримує продовження своїх повноважень. І це так рухається, рухається, рухається. Вперше я побачив дуже швидку реакцію від нового Головнокомандувача. Я сподіваюся, що ми побачимо це не тільки на території Закарпатті, а й на території всієї країни, де, на мій погляд, давним-давно треба кардинально змінити систему мобілізації наших громадян", — підсумував Дмитро Лубінець.

Окремо Уповноважений наголосив на інформаційній кампанії проти нього ж, яка розпочалася після оприлюднення фактів. Анонімні телеграм-канали та блогери, частина з яких перебуває за кордоном, почали критикувати його дії, захищаючи систему ТЦК та звинувачуючи в підігруванні російській пропаганді.

Водночас Лубінець підкреслив, що правоохоронці значно активізували роботу, і за останні місяці підозри отримали 76 керівних працівників ТЦК по всій Україні за сприяння Нацполіції, ДБР, СБУ, військової прокуратури та ВСП.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Ужгородський міськрайонний суд відправив за ґрати без права на внесення застави двох колишніх очільників одного з районних ТЦК та СП на Закарпатті.

Слідчі дії щодо діяльності працівників ТЦК на Закарпатті проводилися також й в грудні 2025 року співробітниками СБУ та Нацполіції, які провели серію резонансних обшуків у керівництва та працівників Закарпатського обласного військкомату.

Окремо Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив трагічну статистику щодо бранців Кремля. За його словами, в російських катівнях загинули щонайменше 375 українців. Ця цифра охоплює військовополонених та цивільних заручників, чиє утримання на території держави-агресора було офіційно підтверджене, зокрема через міжнародні механізми Червоного Хреста.